Transportistas de Lara insisten en pasaje anclado al Dólar BCV y rechazan tarifa nacional

El gremio de transportistas del estado Lara reafirmó su profundo desacuerdo con la tarifa del pasaje urbano impuesta por el Ministerio de Transporte y reiteró su exigencia de un ajuste que esté directamente vinculado al valor del dólar oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Carlos Méndez, representante del Sindicato de Transporte, adelantó que se encuentran en conversaciones para analizar las medidas a tomar en busca de una reconsideración de la tarifa: «Eso no nos sirve a nosotros, eso no cuadra. Nosotros tenemos que estar anclados al Dólar. No podemos seguir hablando de Bolívares en el pasaje urbano«, enfatizó, argumentando que la economía actual está mayormente dolarizada.

Méndez cuestionó la disparidad entre los costos operativos del sector, que en su mayoría están denominados en dólares, y la obligación de cobrar el pasaje en bolívares. «¿Por qué tenemos que estar pagando todo en Dólares y cobrar en Bolívares? Esta semana hay unas reuniones pendientes, porque esto está duro para todo el mundo«, recalcó el representante del sindicato, dejando entrever la difícil situación económica que enfrentan los transportistas y la urgencia de alcanzar un acuerdo que les permita operar de manera sostenible.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto