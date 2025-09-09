Transportistas de la ruta Barquisimeto-Cabudare: “Perdemos el día de trabajo esperando por gas”

La paciencia de los transportistas que operan en las rutas que conectan Barquisimeto y Cabudare se encuentra en su punto más crítico. Las largas y extenuantes horas de espera para surtirse de gas en las estaciones de servicio se han convertido en una verdadera pesadilla, impactando directamente a miles de usuarios que se quedan sin transporte.

Para los transportistas, el tiempo de espera en la cola representa un día de trabajo perdido, sin ganancias para llevar el sustento a sus hogares. Wilmer Ramírez, por ejemplo, comentó: «Tengo desde las 4:00 de la tarde de ayer. Esto afecta mi trabajo, perdí todo el día de hoy. Hoy ya no salgo a trabajar. No es rentable pasar todo el día en cola, nosotros como transportistas vivimos al día a día».

La frustración es compartida por Omar Mogollón, quien afirmó que estaba en la cola desde hace 18 horas. «Esto afecta porque no hay transporte. Todas las paradas están full», dijo, destacando cómo el problema repercute en la comunidad. Así mismo, Moisés Mujica hizo un llamado a las autoridades: «Vayan a la parada, vean cómo está el pueblo porque el transporte prácticamente está parado para poder conseguir gas, y ellos dicen que son el pueblo».

La batalla por un pasaje justo

En medio de la crisis, los transportistas también claman por un pasaje que les permita cubrir los elevados costos operativos. Alexis Tona considera que el pasaje «justo» sería de 70 bolívares, mientras que Omar Mogollón lo ubica en «medio dólar» y Francisco Romero propone «un dólar en carrito y 80 bolívares en ruta».

Para los transportistas, las tarifas actuales son insostenibles frente al aumento constante de precios de repuestos como cauchos y motores. Jesús Rojas expresó su indignación: «He perdido todo el día de trabajo hoy y no voy a salir a trabajar. Y que me pague este día nadie». La situación se complica aún más al tener que lidiar con la falta de apoyo gubernamental y sindical. Jackson Rojas afirmó: «El gobierno no se hace presente, los sindicatos no se hacen presentes porque dicen que ellos están para apoyar al transportista y aquí no hay ningún apoyo».

La crisis del transporte en Barquisimeto y Cabudare no solo afecta a los transportistas, sino que también repercute en la comunidad en general, creando un ciclo de frustración y desesperación. La necesidad de soluciones efectivas y un diálogo con las autoridades es más urgente que nunca para aliviar esta situación crítica.

