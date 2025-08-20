¡Transbarca está de vuelta! Las líneas 1 y 2 ya están operativas desde la estación central

El Sistema de Transporte Masivo (Transbarca) ha reactivado sus operaciones desde la estación central Simón Bolívar, ubicada en la avenida Libertador con avenida Florencio Jiménez de Barquisimeto.

Las líneas más concurridas de la ciudad, la Línea 1 (Trinitarias) y la Línea 2 (Rectorado de la UCLA), ya están brindando servicio nuevamente. Ambas rutas operarán en un horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, ofreciendo una solución de transporte esencial para los barquisimetanos.

Se informó que las unidades estarán saliendo desde la estación central cada 20 minutos, lo que garantiza un flujo constante de pasajeros. Se estima que aproximadamente 34 unidades están activas para cubrir estas rutas en esta primera fase de reactivación.

Adicionalmente, se pudo conocer que realizan un plan de recuperación de unidades para las rutas foráneas, lo que representa una esperanza para los habitantes de las zonas aledañas a Barquisimeto que dependen de este servicio para sus traslados diarios.

La vuelta de las unidades a las calles ha sido bien recibida por la población. María Luisa Cabeza, una usuaria del sistema de transporte, expresó su contento con el servicio reactivado. “He notado una mejora en el servicio y eso es lo principal, aquí atienden muy bien a uno el usuario, estoy contenta con la reactivación, lo necesitabamos”, comentó, destacando la importancia de contar nuevamente con una opción de transporte eficiente para sus traslados.

Esta reactivación es un paso importante para mejorar la movilidad y el día a día de miles de usuarios en la ciudad.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto