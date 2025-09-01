Trágico accidente en la carretera de Choroní deja dos fallecidos y 30 heridos

Un lamentable siniestro vial en la carretera Maracay-Choroní, dejó como saldo dos personas fallecidas y 30 heridos. El accidente, ocurrido la noche del domingo, movilizó a los equipos de emergencia y Protección Civil, quienes acudieron rápidamente al lugar para trasladar a los afectados a centros asistenciales.

El suceso se registró a las 8:10 p. m. en el kilómetro 6, específicamente en la conocida curva de la Danta. En el trágico hecho perdieron la vida Janet de los Ángeles Irumba (39), propietaria de la agencia de turismo Kairos Tour y encargada de la excursión, y Beatriz Elena Mendoza Bastidas (58).

El autobús tipo Encava, de placas YA77422 y color blanco, que transportaba a los turistas, regresaba a la población de Coropo cuando su conductor perdió el control y el vehículo cayó por un barranco.

En la lista de heridos se encuentran: Luisa Guadache (52), Raiza Fernández (44), Linet Pino (34), Iray Surval (46), Rosmary González (36), Moisés Urbaes (44), Eliezer Veloz (43), Adriannis Garrido (27), Antonella Castro (17), Sergio Fernández (16), Diego Pinto (14) y Mia Fernández (5), entre otros. De los afectados, diez sufrieron traumatismos múltiples, 18 resultaron con lesiones leves y seis presentaron escoriaciones.

