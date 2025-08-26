Un grave accidente de tránsito se registró hoy en la entrada del vertedero de Pavía, en el que se vieron involucrados cuatro vehículos: dos automóviles Malibú, un camión 750 y una motocicleta. El suceso dejó un saldo de varios heridos de gravedad y un considerable caos vial en la zona.

El incidente, que se registró la mañana de este martes, generó una gran cantidad de lesionados que fueron atendidos de inmediato por los cuerpos de seguridad y emergencia. En el lugar de los hechos se hicieron presentes funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Iribarren, del URI 911 y del CCIAEL, quienes trabajaron en conjunto para socorrer a los afectados y mitigar el desorden vehicular.

Trágico accidente en el Vertedero de Pavía deja varios lesionados de gravedad

Según el reporte de las autoridades y el testimonio de los presentes, el incidente se desencadenó cuando el camión colisionó violentamente contra los demás vehículos, lo que provocó un desastre total en la vía.

Las imágenes del siniestro reflejan la magnitud del impacto, mostrando la devastación de los vehículos y la angustia de los presentes. Entre las escenas más conmovedoras, se pudo observar el dolor de una señora junto a uno de los heridos más graves, quien vestía una franela negra.

Aún se desconoce la identidad de los involucrados y el estado de salud de todos los afectados, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB