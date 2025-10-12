Trágico accidente de tránsito en la carretera Barquisimeto – Acarigua

Durante las primeras horas de la tarde de este domingo 12 de octubre, se produjo un impactante suceso vial (el volcamiento de un automóvil) en las proximidades del puente del municipio Simón Planas, en la carretera Barquisimeto – Acarigua, una mujer se encuentra en grave estado de salud.

El carro donde iba la muchacha, se volcó

A raíz del percance, varios ocupantes del vehículo sufrieron lesiones de consideración, entre ellos una mujer cuya condición es crítica y lucha por sobrevivir, la cual fue trasladada a la sala de emergencias del Hospital Central Antonio María Pineda donde se debate entre la vida y la muerte.

Carretera Barquisimeto – Acarigua se ha convertido en un «dolor de cabeza» para los rescatistas

Posteriormente al accidente, los funcionarios del Cuerpo de Bomberos del municipio Palavecino acudieron los heridos en el sitio del suceso, para brindar una pronta ayuda. Se presume que el carro se volcó y por ello, la cantidad de personas heridas que quedaron a un lado de la vía.

Accidente en El Tostao

Más temprano, se reportó una colisión en la Avenida Principal El Tostao, donde una mujer y un hombre resultaron seriamente heridos tras el impacto de una camioneta contra una motocicleta.

Como resultado de la colisión, las dos personas (un individuo y una fémina) padecieron traumatismos en sus miembros, por lo que tuvieron que recibir atención médica de urgencia por parte de paramédicos y, posteriormente, fueron evacuados a un centro de atención sanitaria a bordo de una unidad de traslado medicalizado.

