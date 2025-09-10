Tragedia histórica de Venezuela: La Vinotinto cae ante Colombia por goleada y se quedó sin sueño mundialista

Cayó por 3-6 contra Colombia y el triunfo de Bolivia 1-0 ante Brasil, además, la deja sin opciones de repechaje.

En el partido más importante de su historia, Venezuela cayó en su fortaleza. Maturín no solo vio desvanecerse el sueño mundialista, sino una de las goleadas más grandes sufridas de local en la historia por 3-6 ante Colombia

Leer También: 943 de CR7: Con gol de Cristiano Ronaldo Portugal se impone a Hungría 3-2 en Eliminatoria Europeas

La selección nacional solo necesitó dos minutos para abrir el marcador. Rondón se hizo poste para recibir un pase largo y asistir a Telasco entrando al área por derecha y sacara un derechazo cruzado potente que se clavó en el ángulo.

Tras el tanto, la Vinotinto creció y empezó a hacerse dueña del partido. Sin embargo, en el primer ataque colombiano llegó el empate obra de Mina, con algo de polémica por presunto empujón de Sánchez, se elevó para conectar la pelota. Pero al minuto apareció Josef Martínez para volver a darle la ventaja a Venezuela.

El ritmo del juego, como era de esperarse, bajó y el equipo de Lorenzo comenzó a tomar protagonismo, evitando que el cuadro criollo pudiera dar pases seguidos. Así continuó por gran parte del primer tiempo y la selección cafetalera consiguió emparejar una vez más gracias a Suárez tras una confusión de los centrales criollos.

Los vinotinto entraron dormidos para la segunda parte y así siguieron durante todo el complemento. Se permitió no solo el primer gol de Suárez con su selección, sino sus primeros cuatro goles. Salomón colocó el tercero para descontar en los últimos 15 minutos, pero Córdoba, desde el banquillo, puso el sexto tras una contra generada tras un córner venezolano.

Así, la selección nacional (18) quedó a las puertas, una vez más, de jugar por primera vez un repechaje mundialista y, a su vez, una Copa del Mundo en concreto, al quedar octava y ser superada por Bolivia (7°) que llegó a los 20 puntos con su victoria 1-0 sobre Brasil.

Cambios

Jhon Murillo (62′, Eduard Bello), Kevin Kelsy (62′, Miguel Navarro), Jefferson Savarino (68′, Josef Martínez), Juan Quintero (68′, James Rodríguez), Jhon Córdoba (68′, Luis Suárez), Cristian Cásseres (73′, Telasco Segovia), Jhon Arias (76′, Kevin Castaño), Juan Portilla (85′, Jefferson Lerma)

Goles

1-0, 2′: Telasco Segovia, 1-1, 9′: Yerry Mina, 2-1, 11′: Josef Martínez, 2-2, 41′: Luis Suárez , 2-3, 49′: Luis Suárez , 2-4, 58′: Luis Suárez , 2-5, 66′: Luis Suárez , 3-5, 75′: Rondón, 3-6, 77′: Córdoba

Hender «Vivo» González

Con información de Líder