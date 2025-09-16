Una mujer fue rescatada el martes por la tarde en las Torres del Sisal al oeste de Barquisimeto, luego de un intento de suicidio. Varios cuerpos de seguridad del estado Lara, incluyendo funcionarios del IACEP, se movilizaron rápidamente para evitar la tragedia. Durante el operativo, se percataron de que otro hombre en una torre cercana también intentaba quitarse la vida. Afortunadamente, ambos fueron rescatados con éxito.

Tragedia evitada: Rescatan a hombre en las Torres del Sisal

El equipo paramédico del 911 (BRIMAPH) la brigada motorizada y Fénix 01 atendió al hombre, cuya identidad aún se desconoce.

La persona vestía una franela azul, pantalón negro y zapatos blancos, además de ello, llevaba una gorra oscura que estaba puesta hacia atrás y se le observó un tatuaje en su brazo izquierdo, mientras que la otra persona (Señora mayor), que también intento tirarse desde otra torre, se evidenció que al estar desorientada y luego rescatada, vestía de franela azul y su color de cabello es de color rojo. De momentos, se desconoce la identidad de las dos personas que querían atentar contra su propia vida.

Tragedia evitada: Rescatan a hombre en las Torres del Sisal

«Son dos casos fortuitos en torres distintas, ninguno de los dos individuos se conoce, primero fue el rescate de la señora y luego nos dimos cuenta cuando el muchacho estaba decidido e incluso sufriò lesiones» Señaló una de las paramédicos

Las Torres del Sisal han sido trágicamente marcadas como un punto de encuentro para personas que, enfrentando problemas de salud mental y de dificultades diarias, que intentan quitarse la vida. Este lamentable suceso subraya la necesidad de abordar los problemas de salud mental en la región.

¿Se deberían demoler las torres del Sisal y ayudar más a la salud mental?

La psicóloga Samira Castillo señaló en una entrevista con Noticias Barquisimeto la importancia de la salud mental en el estado Lara, que ha sido el epicentro de un alto número de suicidios. Ella sugiere que, si se mejoran los servicios de psicología, los centros de salud mental y la psiquiatría, la situación podría mejorar significativamente.

Sin embargo, surge la pregunta: ¿Se deberían demoler las torres del Sisal y ayudar más a la salud mental?

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB