Tragedia en Libia: Las autoridades hallan 61 cadáveres de migrantes en zonas fronterizas y costeras

El suceso pone de relieve los riesgos que enfrentan los 849.000 inmigrantes que residen en Libia en busca de un tránsito a Europa.

Las autoridades de Libia occidental informaron el hallazgo de 61 cadáveres de migrantes en diversas zonas del país durante las últimas dos semanas, un trágico indicio del riesgo que corren quienes atraviesan el territorio en su ruta hacia Europa. El Centro de Medicina de Emergencias y Apoyo inició las labores de identificación para preservar la «dignidad humana» de las víctimas.

Leer También: El diario The New York Times cuestiona operaciones militares de EEUU. en el Caribe: “Destruir botes Venezolanos no detendrá el flujo de drogas”

El Centro de Medicina de Emergencias y Apoyo detalló que al menos 15 cuerpos fueron exhumados durante una operación de inspección en Zuara, cerca del cruce fronterizo de Ras Ejder con Túnez, en la última semana. A estos se suman 46 cadáveres adicionales encontrados en diversos puntos del oeste de Libia en las dos semanas precedentes, sumando un total de 61 víctimas.

El equipo de emergencias subrayó en su comunicado que continuará con los procedimientos establecidos de inspección, exhumación, autopsia y entierro. Esta labor busca asegurar la identificación de las víctimas y preservar la «dignidad humana» de los migrantes que perdieron la vida en el intento de alcanzar Europa.

Libia se consolidó como un territorio de tránsito masivo para migrantes provenientes, principalmente, del África subsahariana, desde la intervención para derrocar a Muamar Gadafi en 2011. La inestabilidad interna facilitó el control de las rutas por parte de redes de tráfico y mafias.

La magnitud de la tragedia se refleja en hallazgos previos, como el ocurrido en febrero pasado, cuando autoridades libias encontraron fosas comunes con decenas de cadáveres de migrantes subsaharianos en Kufra, ciudad sureña fronteriza con Sudán.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hasta julio se registraba un total de 849.890 inmigrantes residentes en Libia, una cifra impactante si se considera que la población total del país es de poco más de siete millones de habitantes.

La ruta del Mediterráneo Central, que parte desde Libia, sigue siendo la más peligrosa y concurrida hacia Europa. La agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reportó que, hasta el 5 de octubre, un total de 45.871 personas de las 51.961 que alcanzaron costas italianas en lo que va de año, salieron desde territorio libio.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur