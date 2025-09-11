Tragedia en la tierra del Sol Amada: Explosión de una fábrica de pirotécnicos siembra el caos en San Francisco, Zulia

A las 9:35 de la mañana, el calor del sol zuliano se hizo insoportable, pero no fue solamente por la temperatura, sino por el olor a pólvora que se adueñó del aire en la Zona Industrial de San Francisco, Zulia. La fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde, un lugar de celebración y color, se convirtió en un «infierno».

En un instante, lo que parecía ser un día normal de trabajo se transformó en una pesadilla, marcando a fuego la vida de los trabajadores y los vecinos del sector.

Leer también: En La Guaira: Capturan a joven por hackear banco



La primera explosión, fue un eco ensordecedor que hizo temblar la tierra, pero la segunda fue la que realmente trajo el caos. Una ráfaga de aire caliente y escombros se esparció por kilómetros, destruyendo casas y destrozando vidas. En la distancia, se pudo ver una nube de humo blanco, como si el alma de la fábrica se estuviera desvaneciendo en el cielo.

Los bomberos de Maracaibo, San Francisco y La Cañada de Urdaneta llegaron al lugar, pero su tarea era compleja. Las llamas continuaron con pequeñas explosiones que resonaban como disparos en la oscuridad. Las ambulancias se apresuraron, llevando a los heridos, pero nadie sabía cuántos eran ni si había habido fallecidos.

El gobernador de Zulia, Luis Caldera, llegó al lugar de los hechos, pero no había nada que pudiera hacer. Solo podía mirar a las familias destrozadas, a los vecinos que se quedaron sin nada. En ese momento, la tragedia había cobrado vida propia, y la gente del Zulia se dio cuenta de que lo que había pasado era algo que nunca olvidarían.

Evacúan el Aeropuerto La Chinita por la explosión en un galpón de fuegos artificiales



En las afueras del lugar, la gente esperaba, con el miedo y la desesperación en sus ojos. Padres buscaban a sus hijos, esposos a sus esposas. El aire se car

gó de gritos y sollozos, el sonido de un pueblo en duelo. La fábrica de Gallo Verde se había llevado más que un galpón; se había llevado la tranquilidad de una ciudad.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimeto