Tragedia en Chile: Incendio cobra la vida de una madre y sus tres hijos venezolanos

Una tragedia sacudió la madrugada de este lunes en Talca, ubicada en la Región del Maule en Chile, donde un violento incendio cobró la vida de una madre y sus tres hijos, todos de nacionalidad venezolana. El siniestro, cuyas causas aún se investigan, afectó la vivienda que habitaban, ubicada en la calle 13 Poniente, entre 28 y 29 Sur.

El lamentable hecho fue confirmado por el teniente Rodrigo Lara, oficial de ronda de la Prefectura Talca de Carabineros. Según Lara, una vez que los bomberos lograron controlar las llamas, se constató el fallecimiento de las cuatro personas. A pesar de los esfuerzos de rescate, no fue posible sacarlos con vida del lugar.

Además de la vivienda principal, el fuego se extendió y afectó a otras dos propiedades cercanas.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer el origen del incendio. El Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) está a cargo de las pericias que permitirán determinar las causas exactas de este trágico suceso.

Carla Martínez / Con información de NotiTarde