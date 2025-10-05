¡Tragedia en Cabudare! Video revela el fatal accidente que mató al señor Erick Castillo

Un trágico y alarmante accidente de tránsito cobró la vida del padre del reconocido entrenador deportivo Erick Castillo en la Avenida Intercomunal Cabudare-Barquisimeto durante la madrugada de este sábado, 4 de octubre.

El suceso, registrado exactamente a las 2:05 a.m. por una cámara de seguridad, ocurrió cuando el señor Erick Castillo detuvo su vehículo en la vía. Las imágenes muestran cómo una camioneta Toyota 4Runner de color gris impactó violentamente contra el automóvil Daewoo Tacuma azul en el que viajaba la víctima. Preliminarmente, se presume que el conductor de la 4Runner perdió el control antes de la colisión.

El conductor se dio a la fuga

Tras el fuerte impacto, el conductor de la camioneta se dio a la fuga, dejando la camioneta abandonada en el lugar. Las autoridades lograron recuperar las placas del vehículo: AB669R0.

El caso está siendo manejado por la Fiscalía, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales. Sin embargo, un familiar del fallecido confirmó que el acompañante del señor Castillo al momento del choque fue detenido.

Llamado a la justicia

La familia Castillo ha hecho un llamado urgente a las autoridades para esclarecer el crimen y garantizar la justicia. Denuncian que, según sus declaraciones, el presunto responsable del accidente sería una persona reconocida o de influencia en el estado Lara, lo que añade presión al caso.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB

Noticia en desarrollo.