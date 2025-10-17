¡Tragedia en Barquisimeto! Falla mecánica de buseta, expulsa a pasajera por el parabrisas

El oeste de la ciudad se convierte nuevamente en el epicentro de un grave siniestro vial. Cerca de las 10:00 a.m. de este viernes, la Avenida Florencio Jiménez, en las inmediaciones del Comando Zonal 12 de la GNB (antiguo CORE 4), fue escenario de un aterrador accidente que dejó a una mujer gravemente herida.

A escasos metros de donde una madre de cuatro hijos perdió la vida arrollada días atrás, una buseta de transporte público sufrió una aparente falla mecánica (reportes preliminares hablan de un problema en el muñón y la explosión de un caucho) lo que desencadenó la tragedia. Una pasajera salió disparada a través del parabrisas, cayó sobre la vía y fue arrollada por la misma unidad de transporte.

Trasladada de urgencia al Hospital Central

La mujer fue trasladada de emergencia a un centro asistencial con pronóstico reservado. La alarmante recurrencia de graves accidentes en este sector subraya la urgente necesidad de inspeccionar rigurosamente el estado de las unidades de transporte y garantizar la seguridad de los usuarios. La comunidad se pregunta: ¡Hasta cuándo el peligro!

Indignación y denuncias comunitarias

El suceso ha desatado una ola de críticas y denuncias contra el sector transporte:

Beatriz Peña comentó: «Son unos abusadores los ruta 12, meten y meten pasajeros hasta decir ya. Una pasajera les dijo que hasta cuándo, y el colector respondió que no había casi unidades. Solo les faltó que a los que íbamos parados nos llevaran sentados en las piernas para seguir metiendo más gente. Inspecciones y sanciones, creo que se evitarán tantos accidentes».

Paty Linares expresó su indignación: «Cómo les encanta a los transportistas cobrar el pasaje por encima de la gaceta alegando que no alcanza para el mantenimiento de las unidades, pero ese cobro excesivo por encima de lo establecido jamás se ve reflejado en el servicio de los vehículos.»

Renny Johann Márquez detalló el deterioro de las unidades: «Esas busetas tienen casi 40 a 50 años de uso, aparte que no les hacen mantenimiento sino parapetear: asientos despegados, rotos, vidrios rotos –ya hasta cartones suplantan los vidrios– pasamanos oxidados, el piso por dentro remendado, y un gentío parado apretados con sobrepeso, cauchos lisos, y los choferes y colectores unos patanes al volante.»

Finalmente, Alfonso Martínez hizo un llamado urgente a las autoridades: «Santo Dios, qué lamentable. Señores de la AMTT, se les hace un llamado urgente a tomar cartas en el asunto. Estos de las rutas del oeste agarran la Av. Florencio Jiménez como si estuvieran haciendo piques y con el radio a todo volumen. Hay que evitar otra tragedia, por Dios, ya basta.»



Por: Edwin «Sports» Hevia / NB

