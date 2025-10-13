Tragedia en Barquisimeto: Buseta arrolló y mató a madre de 4 hijos en la Av. Florencio Jiménez

La mañana de este lunes, una buseta arrolló a una señora y se volcó tras el impacto, vistiendo de luto en el oeste de Barquisimeto, tras un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de una madre de familia.

Leer también: Barquisimeto en Shock: Vuelco de autobús deja graves víctimas en la Florencio Jiménez



Difred Carolina Ibarra (37), habitante de Los Horcones, falleció de forma instantánea al ser impactada por una unidad de transporte colectivo (tipo Encava) en la Avenida Florencio Jiménez, a la altura del sector San Francisco.

Tragedia en Barquisimeto: Buseta arrolla y mata a madre de 4 hijos en la Av. Florencio Jiménez

«Es terrible. Ella vivía aquí en Los Horcones e iba a trabajar, estaba esperando la buseta. Pero el autobús venía demasiado rápido, con exceso de velocidad, y además le falló algo, un desperfecto mecánico. La atropelló y la mató. Ahora esos cuatro hijos se quedaron sin su madre,» relató con dolor un vecino del sector.

Reporte

Según el reporte preliminar, la mujer se encontraba esperando transporte para dirigirse a su trabajo cuando la buseta presuntamente circulando con exceso de velocidad y con una posible falla mecánica, perdió el control. Antes de volcarse en la vía, la unidad arrolló a Ibarra, quien intentaba pasar la «escalera» o pasarela cercana a la parada del Transbarca.

Lamentablemente, los esfuerzos por socorrerla fueron inútiles, pues Difred, madre de cuatro hijos, perdió la vida en el lugar del suceso.

Concientización

Este desgarrador acontecimiento exige una profunda atención a las condiciones de seguridad en las rutas urbanas y el estado de las unidades de transporte. La comunidad de Barquisimeto se une al duelo de la familia Ibarra en este difícil momento.

Por: Edwin Sports Hevia Cadevilla / NB