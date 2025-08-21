Tragedia en Argentina: 10 heridos y cerca de 90 detenidos en un partido de Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y la U de Chile

Una batalla campal entre aficionados de Independiente y Universidad de Chile provocó la suspensión del encuentro.

El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido tras desatarse una batalla campal en las gradas del estadio Libertadores de América. El incidente ha dejado al menos diez heridos de gravedad, uno en estado crítico, y cerca de 90 detenidos, la mayoría aficionados chilenos.

El encuentro se desarrollaba con normalidad y estaba empatado 1-1 al inicio de la segunda parte. En ese momento, desde la tribuna visitante, ocupada por unos 3.000 aficionados de Universidad de Chile, comenzaron los incidentes: baños destrozados y lanzamiento de butacas y piedras hacia los aficionados argentinos.

La situación se complicó cuando la policía comenzó a desalojar a los visitantes. Fue entonces cuando, con el sector prácticamente liberado, un grupo de barras bravas de Independiente atacó a los chilenos que aún permanecían en el lugar.

«No pueden poner a nuestra hinchada arriba de la barra de Independiente».

Daniel Schapira, directivo de Universidad de Chile

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera decidió cancelar el encuentro tras constatar que no existían condiciones mínimas de seguridad. La Conmebol confirmó más tarde que el duelo quedaba oficialmente suspendido por «falta de garantías».

«Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones», señala el organismo en un comunicado.

Los dirigentes culpan a Conmebol

El suceso ha derivado en una guerra de responsabilidades. Desde Universidad de Chile, el directivo Daniel Schapira ha criticado duramente la organización: «No pueden poner a nuestra hinchada arriba de la barra de Independiente. Es una locura».

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha condenado la violencia apuntando también contra la Conmebol: «Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables«.

El mandatario ha agregado que su prioridad es proteger a los compatriotas afectados: «Nuestra prioridad como gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías».

El embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, ha confirmado que entre los hospitalizados hay al menos un chileno en estado grave, de unos 30 años.

Un incidente que se repite con el mismo árbitro

La violencia vuelve a sacudir al fútbol sudamericano. Hace cuatro meses, el partido entre Colo Colo y Fortaleza también fue interrumpido por incidentes protagonizados por aficionados chilenos y con Gustavo Tejera como árbitro. Aquella vez, la sanción recayó duramente sobre el club de Santiago.

Colo Colo fue sancionado con disputar cinco partidos como local a puerta cerrada en competiciones oficiales organizadas por la CONMEBOL, y sus próximos cinco encuentros como visitante en las mismas competiciones sin la presencia de sus aficionados. Asimismo, el club chileno recibió una multa de 80.000 dólares.

