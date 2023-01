“¡Tragamos mucha tierra y polvo!” realidad que viven habitantes del sector Zanjón Barrera en Iribarren

Vecinos del sector Zanjón Barrera, ubicado en el Municipio Iribarren, viven una calamidad ante los constantes problemas de electricidad, vialidad, distribución de agua y recolección de desechos sólidos.

Desde hace más de 15 años, la comunidad carece de proyectos que representan las mejoras de su urbanismo, por lo que los ciudadanos han tenido que resolver con sus propios medios para tener calidad de vida. Tal es el caso de la electricidad, tienen que sacar sus propios bombillos y colocarlos para iluminar las calles.

Vialidad quedó en espera

Leer también: Hidrolara publicó horarios en el servicio de distribución de agua en Barquisimeto

“Si no fuera por los bombillos que colocamos, las calles estarían muy oscuras, es por eso que no nos queda otra opción, debemos tomar iniciativa, ya que el gobierno no toma las medidas necesarias”, afirmó Mercedes de Reyes residente del lugar.

Destacó que, “¡Tragamos mucha tierra y polvo! Porque no tenemos acera ni calle, yo soy quien la mantiene limpia, solo arreglan el frente, el parque y la cancha, para la parte de atrás no llegan. Jamás nos han tomado en cuenta”.

En reiteradas oportunidades, la comunidad señala que ha realizado denuncias, pero solo se tiene el beneficio de la bolsa, por lo que hacen un llamado al gobierno regional y municipal de Lara, para que realicen una inspección en la zona y conozcan la realidad del Zanjón Barrera.

Paula Edith Gil / NB