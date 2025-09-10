Trabajo en equipo: Arranca el programa Iribarren Limpio y Sustentable para el Saneamiento de focos de desechos sólidos

Con total éxito, arrancó el programa Iribarren Limpio y Sustentable, plan que tendrá como objetivo abordar 8 puntos específicos de la jurisdicción para el saneamiento de focos de desechos sólidos, así lo notificó el Alcalde Yanys Agüero desde el sector La Granja, ubicado en la parroquia Unión.

Acompañado del poder popular organizado, la máxima autoridad local destacó que el despliegue cuenta con la integración de servidores públicos del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario (Imaubar), «son 8 puntos que se van a intervenir, ejemplo de ello está el abordaje desde el sector El Carmen hasta San Jacinto; así estaremos dando respuesta a solicitudes del pueblo y a su vez cumpliendo lineamientos del Presidente Nicolás Maduro», indicó Agüero.

En un segundo punto, específicamente en la carrera 3 con calle 17 y 18 de la Zona Industrial I, el Alcalde de Iribarren mencionó: «La meta es abordar el foco y su punto y círculo; y posteriormente garantizar una ciudad limpia y sustentable, en el marco de los 473 años de la fundación de la ciudad crepuscular», resaltó Agüero que otros puntos a abordar son la Avenida Fuerzas Armadas, Avenida Venezuela desde la calle 48, Avenida Venezuela con calle 9, Cuadrante desde la Avenida Morán hasta la calle 51, Zona Industrial I, 6 parroquias del área metropolitana de Barquisimeto y tramo IFE- Los Libertadores.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Iribarren

Hender «Vivo» González