Trabajadores de Café Venezuela denuncian atropellos en Lara

Como arbitraria calificaron esta decisión de no dejarlos ingresar a la compañía: "Esto va en contra de nuestros Derechos, no se nos está considerando, ni al sindicato que tenemos acá".

Aproximadamente 40 trabajadores regresaron a sus labores en la empresa Café Venezuela luego de la Semana Santa 2023, la misma se encuentra ubicada en la Zona Industrial II de Barquisimeto. Sin embargo, se vieron sorprendidos cuando en el portón de entrada no los dejaron ingresar por orden del Presidente de la compañía.

“Ayer (lunes) nos presentamos acá para cumplir con nuestras labores y lamentablemente el acceso no nos fue permitido. Hoy se nos presentó la misma situación. Queremos una respuesta por parte del representante de la empresa, Coronel Mirko Rojas porque somos más de 30 trabajadores que no nos dejan ingresar“, dijo Yatsy Dun, trabajadores de la institución, explicando que desde Recursos Humanos no les dan ningún tipo de explicación.

Como arbitraria calificaron esta decisión de no dejarlos ingresar a la compañía: “Esto va en contra de nuestros Derechos, no se nos está considerando, ni al sindicato que tenemos acá“, expresó con mucha tristeza Dun, junto al grupo de trabajadores que la estaba acompañando.

Igualmente, Jesús Jiménez, trabajador de la empresa, hizo un llamado al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a tomar acciones contundentes: “Hay que hacer una revisión interna, esta decisión va contra la Constitución. Somos trabajadores que tenemos más de 10 años aquí y es lamentable que se tomen estas decisiones arbitrarias, lo llamo para que haga una investigación“, finalizó.

El grupo de empleados se acercó a la oficina de la inspectoría del Trabajo ubicada en el oeste de Barquisimeto, luchando por su Derecho a laborar.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto