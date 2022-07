Tour de Francia – Etapa 20: Van Aert culmina sensacional con su triunfo en la crono, Jonas Vingegaard virtual ganador

El maillot amarillo arriesgó en la última contrarreloj, aunque no lo necesitaba, y estuvo a punto de caerse en un descenso. El triunfo se lo llevó el omnipresente Van Aert, que ya suma tres.

Jonas Vingegaard es el campeón del Tour de Francia. Y su compañero Wout van Aert, el más fuerte. Esa es la sensación que ha dejado la carrera. Que existe un amarillo: el danés. Y un líder: el belga. El increible Van Aert, un Hulk del Pelotón, conquistó este Sábado la contrareloj de Rocamadour vestido de verde, y con récord de puntos al frente de este maillot. Es su tercera victoria en esta edición, las mismas que logró el año pasado, nueve en total. También es la sexta del equipo Jumbo. Y no es descartable que este domingo lo intente de nuevo en los Campos Elíseos, donde también recogerá el premio del Supercombativo de la carrera. Van Aert es un ciclista multiusos, capaz de ganar en el escenario supremo del ciclismo en etapas al esprint, de montaña o contra el crono. Igual que domina en ciclocrós o sobre adoquines. El debate sobre si podría conquistar la Grande Boucle en el futuro está servido desde hace fechas. Otra cosa es que quiera. Mientras se lo piensa, prefiere divertirse.

Van Avert aventajó en 19 segundos a su compañero Vingegaard, que marcó el mejor crono durante gran parte del recorrido, para estupor de los asistentes, entre ellos del propio Wout, que presenciaba con el corazón encogido cómo el maillot amarillo apretaba en el último descenso, donde estuvo a punto de salirse de la carretera contra una roca. Van Aert hacía un gesto de “calma, calma” con la mano. No tanto por perder el triunfo de etapa, como por dejarse por los suelos todo el trabajo de este mes. Vinggegarard se jugó el Tour con riesgos innecesarios por el simple orgullo de demostrarle a Tadej Pogacar quién es el mejor, por el simple placer de sentirse el número uno. El nuevo ciclismo es un ciclismo de espectáculo, sin las cautelas de antaño. Por el simple placer de jugar y de pasarlo bien.

Se puede decir que el Tour de 2023 ha comenzado antes de terminar el de 2022. El pulso, a un año vista, arrancó en esta contrarreloj, que no tenía nada que decidir en la cima de la clasificación. Vingegaard llegaba con el maillot amarillo asegurado, con 3:26 minutos de ventaja. Podía haberse dejado llevar, pero no quiso. Sabía que su rival, Pogacar, iba a sacar su orgullo de dorsal 1, de doble campeón. Y el danés no quería quedarse atrás, quería lanzar su propio mensaje: en la crono también soy mejor que tú. Vingegaard adelantó a su rival en ocho segundos. Y eso que se dejó en los últimos metros, quizá agarrotado por el susto, o quizá por ceder la victoria a Van Aert. En la cuarta plaza se metió Geraint Thomas, otro ganador del Tour, digno acompañante en el podio de este dúo estelar.

Al margen de la victoria de etapa, hubo otras pequeñas batallas por decidir dentro del top-10. Aleksandr Vlasov remontó desde la sétima a la quinta posición, por encima de Nairo Quintana y Louis Meintjes, para maquillar una actuación con altibajos, en una carrera que había arrancado en el ramillete de favoritos. Un quinto siempre viste. Meintjes perdió incluso una plaza más, la séptimo, en beneficio de Romain Bardet, que no terminó como el mejor francés, porque ese honor es para un incisivo David Gaudu, cuarto, que ya puede pensar en empresas mayores.

En ninguna de esas batallas hubo representación española. Con tres de los nueve participantes ya retirados, entre ellos el único con aspiraciones en la general, Enric Mas, el primer clasificado de la crono fue Luis León Sánchez, 21 en la crono, que ha terminado 14 en la Clasificación. Un retroceso brutal. No para Luisle, que ha culminado una buena carrera a sus 38 años, sino para la historia del pelotón español. Desde el año 1998 siempre había habido al menos un ciclista entre los diez primeros, pero en aquella ocasión no hubo españoles en París, porque se retiraron todos, espantados por el ‘caso Festina’, el mayor escándalo de dopaje vivido en la historia del Tour. Por esa excepcionalidad, el referente más apropiado hay que buscarlo en 1981, cuando Alberto Fernández ocupó la 21ª posición. Un frenazo de 41 años.

Clasificación General

pos ciclista Equipo Tiempo 1 Wout van Aert TJV 47:59 2 Jonas Vingegaard TJV +00:19 3 Tadej Pogacar UAD +00:27 4 Geraint Thomas IGD +00:32 5 Filippo Ganna IGD +00:42 6 Bauke Mollema TFS +01:22 7 Mattia Cattaneo QST +01:25 8 Alfred Wright TBV +01:32 9 Maximilian Schachmann BOH +01:37 10 Jan Tratnik TBV +01:4

