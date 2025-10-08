Torneo Nacional Élite de la esgrima juvenil y adulto se medirá en el Open Valencia 2025

Cerca de 200 esgrimitas se medirán en el segundo Torneo Nacional Élite Open Valencia 2025.

Cerca de 200 esgrimitas se medirán en el segundo Torneo Nacional Élite Open Valencia 2025 en las categorías cadete, juvenil y adulto, que se llevará a cabo en la Sala de Armas «Mirian Santini de Agreda» de Valencia desde este viernes 10 al domingo 12 de octubre.

La espada femenina contará con la participación de la múltiple medallista mundial y campeona panamericana, Victoria Guerrero, representando al estado Miranda junto a la medallista suramericana Clarismar Farías.

De la misma manera la olímpica María Martínez y Betyumil Posada defenderán la esgrima bolivarense en esta arma.

En el arma de florete adulto la olímpica de Río 2016, la larense Isis Giménez, buscará sumar puntos al ranking nacional, así como las aregüeñas Celeste Castro y Franchesca Marquina.

En el sable masculino el olímpico de Tokio 2020, el también crepuscular José Félix Quintero, intentará escalar posiciones en el ranking de la categoría mientras que su paisano Marcel Medina defenderá el liderato.

Espadas juveniles

Las tiradoras Valeria Escobar, María Tuozzo, Victoria Pérez y Natzumi Hernández pelearán las tres primeras posiciones del ranking, así como los hermanos Erick y Ángel Martínez protegerán su liderado en florete.

Por su parte, en sable, la capitalina Oriana Benítez y la larense Daylennis Alvarado se encuentran en su último año de la categoría juvenil, por lo que subirán a la pedana a realizar su mejor participación.

