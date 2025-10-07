Torneo Conmebol: La Vinotinto sub-15 se quedó con el bronce en la Liga Evolución luego de derrotar a Uruguay en penales 6-5

Venezuela terminó tercera en el torneo Conmebol al derrotar a Uruguay en penales 6-5 (0-0 en 80’). Brasil campeón, y Argentina subcampeón.

Tras un gran torneo, la Vinotinto Sub15 logró quedarse con el tercer lugar de la Liga Evolución de la categoría organizada por la Conmebol, al superar por penales 6-5, tras 0-0 en los 80 minutos, a la selección de Uruguay.

El combinado nacional y el charrúa tuvieron pocas oportunidades por lado en el primer tiempo y las que tuvieron, estuvieron muy bien contenidas por los guardametas de cada seleccionado.

El segundo tiempo pudo haber comenzado de mejor manera para los Jhonny Ferreira, luego de recibir un penal al minuto 43′, pero José Gamboa, el goleador de la selección y uno de los mayores anotadores del torneo, lo erró al enviarlo fuera tras querer asegurarlo bien al costado del arco.

Hasta el final, Venezuela tuvo las mejores ocasiones para ponerse en ventaja, aunque no dejó de recibir ataques por parte de Uruguay. Sin embargo, hoy los atacantes de ambas escuadras no estuvieron finos para definir y por eso las cosas terminaron igualadas sin goles yéndose a los penales.

En la tanda también hubo paridad. La Vinotinto comenzó pateando primero y cada acierto nacional era una respuesta de buena manera por los charrúas. José Gamboa, Carlos Noguera, Deverson García, Marco Villarreal y José Mendoza patearon los primeros cinco de excelente manera por Venezuela, que terminó ganando en el sexto con la diana de Ángel López y el falló, por arriba del travesaño, del uruguayo Dylan Mora.

Así, la sub15 nacional se sube como tercera al podio que completaron Brasil y Argentina. Los amazónicos se impusieron en la final también por penales (5-4) al quedar igualados 2-2 con los albicelestes.

