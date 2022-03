Tormenta de arena polvo y viento cubre región chilena cerca del desierto de Atacama

Se estima que alrededor de 9000 casas han quedado aisladas por la tormenta y hasta 75 edificios han resultado gravemente dañados por la tormenta. Por otra parte, cerca de 10.000 hogares se han quedado sin electricidad, incluido el hospital de Diego de Almagro.

En La Vanguardia indican que las autoridades también han advertido a la población de que permanezca atenta a posibles tormentas de arena, tormentas eléctricas, fuertes lluvias e incluso granizo. Por lo tanto, han recomendado que no salgan a la calle si no es indispensable y que no conduzcan para evitar accidentes asociados a la tormenta.