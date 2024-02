Tom Hanks casi muere envenenado en el rodaje de la película El Náufrago

El reconocido actor y director estadounidense Tom Hanks reveló que casi muere envenenado en el rodaje de la película El Náufrago. Pasó tres días hospitalizado debido a un corte que se hizo en una pierna y luego se le infectó.

En las primeras escenas de la película, cuando el personaje de Hanks analiza las posibilidades de su inesperado e inhóspito hogar, realizó un mal movimiento provocándose un corte en la pierna. El actor se vio obligado a tomar un descanso mientras sanaba la herida, pero se le infectó y casi acabó con su vida.

Hanks comentó: “El Náufrago me metió en el hospital. Estuve allí tres días con algo que, aunque no lo creas, casi me mata. Tuve una infección por un corte y me estaba comiendo la pierna. No lo sabía, solo pensé que tenía una llaga”. Luego de unos estudios médicos, le sugirieron que fuera hospitalizado para controlar la infección, lo que provocó que el rodaje de la película se detuviera por tres semanas.

El médico del actor, en ese momento, fue claro al decirle: “Tengo que llevarte al hospital porque tenemos que sacarte esta infección antes de que envenene tu sangre y mueras”.

