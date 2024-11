Todos los resultados y resumen de hoy miércoles 27/11 en la UEFA Champions League

A continuación Noticias Deportivas y noticias Barquisimeto te presentamos todos los resultados de la nueva UEFA Champions League de hoy miércoles 27 de noviembre del 2024.

Liverpool 2 – 0 Real Madrid

Liverpool se impuso a Real Madrid en Anfield

Noche negra del equipo blanco y de Mbappé, que falló un penalti y anduvo desacertado y torpón. Se rompió Camavinga.

Cinco partidos, tres derrotas. Esos son los números rojos del Madrid en esta Champions, tantas veces salvavidas del equipo, tras verse abatido en Anfield. El pinchazo quedará asociado a la figura de Kylian Mbappé, llamado a rescatar a un equipo que tiene a media plantilla en fuera de juego y que anduvo torpón, desangelado y, a ratos, desaparecido. Errar el penalti que pudo echarle un cable al equipo retrató lo que están siendo sus primeros pasos en el Madrid. Está a cero en los partidos grandes y esta vez no dispone de coartada: tuvo toda la banda y toda la jerarquía. Tampoco fue muy grata la compañía: impreciso Brahim, intrascendente Güler, transparente Mendy, mala defensa tras el descanso. Con solo tres tiros a puerta y con el equipo vigesimocuarto, en la frontera de la eliminación, cada vez se antoja más difícil explicar que no se necesita acudir al mercado.

Cambios

Lucas Vázquez (56′, Arda Güler), Dani Ceballos (56′, Eduardo Camavinga), Cody Gakpo (67′, Darwin Núñez), Fran García (70′, Ferland Mendy), Endrick (78′, Luka Modric), Dominik Szoboszlai (82′, Curtis Jones), Joe Gomez (86′, Conor Bradley)

Goles

1-0, 51′: Alexis Mac Allister, 2-0, 75′: Gakpo

Tarjetas

Arbitro: François Letexier

Arbitro VAR: Jerome Brisard, Aleandro Di Paolo

Raúl (12′,Amarilla), Darwin Núñez (12′,Amarilla), Ryan Gravenberch (16′,Amarilla), Alexis Mac Allister (39′,Amarilla), Ferland Mendy (68′,Amarilla), Dani Ceballos (79′,Amarilla), Endrick (88′,Amarilla)

Estrella Roja 5 – 1 Stuttgart

Estrella Roja logra remontada y goleada ante Stuttgart

El equipo balcánico logra sus primeros tres puntos en esta Champions después de golear al Stuttgart y mantiene vivo el difícil sueño de pasar de ronda.

El Estrella Roja divisa algo de luz al final del túnel. El equipo serbio no había sumado un solo punto en las primeras cuatro jornadas, en las que acabó siendo el equipo más goleado de la competición (ese honor pertenece ahora al Slovan Bratislava), y la visita del Stuttgart al pequeño Maracaná era prácticamente la última oportunidad del equipo de Milojevic para seguir conservando la esperanza de que la clasificación entre los 24 primeros es posible. Tras ganar al equipo alemán (5-1), el Estrella Roja puede seguir soñando de cara a las tres últimas jornadas, en las que se enfrentará a Milan, PSV y Young Boys.

Cambios

Fabian Rieder (45′, Pascal Stenzel), Mirko Ivanic (58′, Andrija Maksimovic), Nemanja Radonjic (66′, Milson), Bruno Duarte (66′, Cherif Ndiaye), Leonidas Stergiou (75′, Josha Vagnoman), Jarzinho Malanga (75′, Enzo Millot), Dálcio (76′, Rade Krunic), Guélor Kanga (76′, Silas Katompa Mvumpa), Yannik Keitel (83′, Angelo Stiller), Benjamin Boakye (83′, Chris Führich)

Goles

0-1, 4′: Ermedin Demirovic, 1-1, 11′: Silas Wamangituka Fundu, 2-1, 30′: Rade Krunic, 3-1, 64′: Mirko Ivanic, 4-1, 68′: Radonjic, 5-1, 87′: Radonjic

Tarjetas

Arbitro: Erik Lambrechts

Arbitro VAR: Bram van Driessche, Jan Boterberg

Andrija Maksimovic (44′,Amarilla), Cherif Ndiaye (46′,Amarilla), Milan Rodic (46′,Amarilla), Milojevic (46′,Amarilla), Anthony Rouault (46′,Amarilla), Rade Krunic (51′,Amarilla)

Sturm Graz 1 – 0 Girona

Girona pierde ante Sturm Graz y está casi eliminado

El conjunto rojiblanco cae ante el Sturm Graz y se acerca al abismo de la eliminación. Iván Martín, con 0-0, falló una ocasión clarísima.

El Girona parece que sigue pagando la novatada en la Champions League. Solo así se explica su derrota ante el Sturm Graz, que le hace empezar a vislumbrar la puerta de salida. Los rojiblancos, que les queda por enfrentarse a Liverpool, Milán y Arsenal, estaban obligados a vencer para no asentarse de manera peligrosa en la zona baja de la clasificación (únicamente suman tres puntos) y lo que no podía ser, fue. El Sturm Graz no había puntuado, hasta la fecha, en esta Champions, tampoco ningú jugador suyo había marcado (el tanto que firmaron ante el Brest fue en propia puerta) y fue llegar el Girona y acabarse sus males. Biereth fue el verdugo.

Cambios

Yáser Asprilla (51′, Iván Martín), Erencan Yardimci (64′, Seedy Jatta), Tomi Horvat (64′, Malick Yalcouyé), Cristhian Stuani (66′, Bojan Miovski), Arnaut Danjuma (66′, Daley Blind), Jhon Solís (72′, Alejandro Francés), Abel Ruiz (72′, Viktor Tsyhankov), Jon Gorenc Stankovic (75′, Mika Biereth), Stefan Hierländer (89′, William Bøving)

Goles

1-0, 57′: Mika Bieveth

Tarjetas

Arbitro: Rohit Saggi

Arbitro VAR: Clay Ruperti, Pol van Boekel

Jusuf Gazibegovic (19′,Amarilla), Bryan Gil Salvatierra (63′,Amarilla)

PSV 3 – 2 Shakhtar Donetsk

‘Chucky’ Lozano y Ricardo Pepi impulsan remontada del PSV ante Shakhtar

Los estadounidenses Tillman y Ricardo Pepi remontaron un 0-2 al Shakhtar en los últimos ocho minutos de partido. Los ucranianos estaban resistiendo con diez.

La Champions es la competición que más premia las individuales y el PSV, aunque no tuvo a Schouten ni Veerman y tanto Luuk de Jong como Lang estaban a medias, contó con Tillman y Pepi. Y aparecieron como hacen las estrellas en las grandes noches, siendo determinantes cuando su equipo los necesitaba. Lo justo para remontar un partido que veían perdido en el 87′.

Pronto empezó el PSV a intimidar la meta de Riznyk, con un disparo de Bakayoko que sería una de las armas que usaría el equipo posteriormente. Y Sikan respondió metiéndola. El portero ucraniano dio un pase largo a Konoplya que, tras una pared, asistió al delantero. No entendía nada el PSV, que siguió igual, intentándolo a base de jugadas individuales, como otra de Noa Lang que acabó con la misma suerte que la de Bakayoko. Y con la misma consecuencia: gol de Zubkov. Otro pase largo del portero Konoplya aprovecha un error de Dams y asiste, esta vez, al 11.

Cambios

Ricardo Pepi (45′, Matteo Dams), Eguinaldo (54′, Danylo Sikan), Guus Til (63′, Noa Lang), Taras Stepanenko (65′, Oleksandr Zubkov), Bartol Franjic (70′, Kevin), Hirving Lozano (73′, Olivier Boscagli), Richard Ledezma (89′, Rick Karsdorp)

Goles

0-1, 7′: Danylo Sikan, 0-2, 36′: Zubkov, 1-2, 86′: Malik Tillman, 2-2, 89′: Malik Tillman, 3-2, 94′: Ricardo Pepi

Tarjetas

Arbitro: Urs Schnyder

Arbitro VAR: Fedayi San, Bastian Dankert

Oliver Boscagli (58′,Amarilla), Pedro Henrique (68′,Roja), Ismael Saibari (84′,Amarilla), Dmytro Kryskiv (86′,Amarilla), Malik Tillman (90′,Amarilla), Pusic (92′,Amarilla)

Celtic 1 – 1 Brujas

El Celtic rescata un empate ante Brujas, pero cede terreno en la Champions

Carter-Vickers protagoniza una de las jugadas más desgraciadas de la temporada al anotar el gol del Brujas en propia puerta. Maeda empató para el Celtic.

Una jaimitada de Carter-Vickers marcó el partido entre el Celtic y Brujas, a los que el reparto de puntos les deja más o menos donde estaban, entre los 24 primeros clasificados y con mucho que remar en las siguientes jornadas si quieren mantenerse en los puestos de clasificación a la siguiente ronda. Los belgas tendrán un partido disputado la próxima jornada ante el Sporting, pero Juventus y City son palabras mayores. Al Celtic, por su parte, le quedan dos rivales amables (Dinamo Zagreb y Young Boys) y el Aston Villa, por lo que el sueño de la clasificación es más que factible.

Cambios

Álex Valle (58′, Greg Taylor), Paulo Bernardo (58′, Arne Engels), Adam Idah (75′, Kyogo Furuhashi), James Forrest (75′, Daizen Maeda), Romeo Vermant (76′, Ferran Jutglà), Chemsdine Talbi (76′, Andreas Skov Olsen), Yang Hyun-Jun (87′, Nicolas Kühn), Casper Nielsen (91′, Christos Tzolis)

Goles

0-1, 25′: Carter-Vickers, 1-1, 59′: Daizen Maeda

Tarjetas

Arbitro: Georgi Kabakov

Arbitro VAR: Dragomir Draganov, Christian Dingert

Joel Ordóñez (47′,Amarilla), Mechele (75′,Amarilla), Paulo Bernardo (83′,Amarilla), Joaquin Seys (91′,Amarilla)

Dinamo Zagreb 0 – 3 Borussia Dortmund

El Dortmund golea al Dinamo y se afianza entre los ocho primeros

Los de Sahin terminaron con su sequía a domicilio y golearon al Dinamo para colocarse en cuarto lugar de la tabla.

De una vez por todas, el Borussia Dortmund puso punto y final a una mala racha a domicilio que venía costándole muchos puntos al conjunto dirigido por Sahin, sobre todo, en la Bundesliga. Después de un total de seis derrotas consecutivas fuera de casa, el BVB se impuso al Dinamo Zagreb por 0-3, dejando de esta manera su clasificación a octavos de Champions muy encarrilada. A falta de tres jornadas para el final de la liguilla, el Borussia se coloca cuarto con 12 puntos de 15 posibles. Deberes hechos.

Cambios

Julian Ryerson (45′, Julian Brandt), Marko Pjaca (61′, Luka Stojkovic), Serhou Guirassy (61′, Maximilian Beier), Giovanni Reyna (61′, Marcel Sabitzer), Julien Duranville (61′, Jamie Gittens), Sandro Kulenovic (61′, Martin Baturina), Arbër Hoxha (72′, Branko Pavic), Dario Spikic (72′, Lukas Kacavenda), Yan Couto (74′, Donyell Malen)

Goles

0-1, 40′: Jamie Bynoe-Gittens, 0-2, 55′: Rami Bensebaini, 0-3, 89′: Guirassy

Tarjetas

Arbitro: Clément Turpin

Arbitro VAR: Willy Delajod, Bastien Dechepy

Raúl Torrente (18′,Amarilla), Rami Bensebaini (59′,Amarilla), Martin Baturina (59′,Amarilla), Kulenovic (65′,Amarilla)

Aston Villa 0 – 0 Juventus

Aston Villa y Juventus empataron 0-0 en la Champions League

Aunque Jesús Gil Manzano concedió en primera instancia el gol de Morgan Rogers en el minuto 93, este fue anulado por falta sobre Michele Di Gregorio. El ‘Dibu’ Martínez, clave con un paradón.

No solo no mereció perder, sino que el Aston Villa fue, por número y calidad de las ocasiones, quien más cerca estuvo y más mereció llevarse los tres puntos en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. De hecho, si no fuera por el VAR y el gol que le anuló a Morgan Rogers por falta en la última jugada del partido, los villans habrían sumado su cuarto triunfo del curso europeo. Aún así, el punto que terminaron sumando ante una Juventus de Turín de muy mermada en lo físico no se entiende sin el ‘Dibu’ Martínez. Unai Emery tuvo que rezarle, otro día más, a ‘San Dibu’. El conjunto de Birmingham, que fue de menos a más durante el partido, también obligó al arquero visitante, Michele Di Gregorio, a exhibir su mejor versión bajo los palos, pero el triunfo se le resistió a los villans. Y ya son siete partidos consecutivos sin ganar.

Cambios

Danilo (65′, Nicolò Savona), Ross Barkley (77′, Boubacar Kamara), Jhon Durán (77′, Ollie Watkins), Samuel Mbangula (81′, Kenan Yildiz), Jaden Philogene (85′, Leon Bailey), Nicolò Fagioli (85′, Khéphren Thuram)

Tarjetas

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Arbitro VAR: Alejandro José Hernández Hernández, Guillermo Cuadra Fernández

Tielemans (9′,Amarilla), Leon Bailey (11′,Amarilla), Pau Torres (38′,Amarilla), Pierre Kalulu Kyatengwa (44′,Amarilla), Tim Weah (76′,Amarilla), Teun Koopmeiners (92′,Amarilla)

Mónaco 2 – 3 Benfica

Di María acaba con el invicto del Mónaco en Champions

Dos asistencias del argentino en el tramo final remontan para el Benfica un partido loco en Mónaco. Los lisboetas jugaron en superioridad numérica el segundo tiempo.

Ángel Di María podría seguir jugando diez años más y seguiría manteniendo intacto su talento. Con una facilidad pasmosa, como si tuviera 25 años, el argentino remontó un partido que tenía perdido el Benfica en el minuto 84 contra el Mónaco. Con dos centros milimétricos, marca de la casa, a Cabral y Amdouni, los de Bruno Lage consiguieron un triunfo vital contra un rival que, por expulsión de Singo, jugó con diez durante la segunda mitad.

Se presentó el Mónaco, eso sí, en el partido como el ciclón incontenible que ha sido en las cuatro primeras jornadas de la Champions. El Benfica se vio sorprendido por un equipo que te ahoga físicamente y que te no te da ni un centímetro para respirar. En una genialidad de Golovin en la salida de balón, sorteando la presión rival, Ben Seghir, con una sutileza extraordinaria, adelantaba a los de Hütter.

Cambios

Soungoutou Magassa (56′, Lamine Camara), Christian Mawissa (56′, Caio Henrique), Mohammed Salisu (62′, Eliesse Ben Seghir), Folarin Balogun (62′, Breel Embolo), Zeki Amdouni (64′, Florentino), Arthur Cabral (64′, Vangelis Pavlidis), Leandro Barreiro (84′, Fredrik Aursnes), George Ilenikhena (90′, Denis Zakaria), Benjamín Rollheiser (91′, Ángel Di María)

Goles

1-0, 12′: Eliesse Ben Seghir, 1-1, 47′: Vangelis Pavlidis, 2-1, 66′: Soungoutou Magassa, 2-2, 83′: Arthur Cabral, 2-3, 87′: Mohamed Zeki Amdouni

Tarjetas

Arbitro: Rade Obrenovic

Arbitro VAR: Alen Borosak, Asmir Sagrkovic

Florentino (4′,Amarilla), Álvaro Fernández (28′,Amarilla), Zakaria (39′,Amarilla), Thilo Kehrer (40′,Amarilla), Wilfried Stephane Singo (41′,Amarilla), Kerem Akturkoglu (41′,Amarilla), Wilfried Stephane Singo (57′,Roja), Christian Mawissa (78′,Amarilla)

Bolonia 1 – 2 Lille

El Lille sigue soñando

Los franceses ganaron 1-2 con un doblete de Mukau en el estadio del Bolonia y marchan con diez puntos, en plena lucha por la clasificación directa a octavos.

El Lille cierra con éxito su pequeña campaña italiana en esta Champions. Tras el empate con la Juventus, los de Genesio ganaron 1-2 en el estadio de un Bolonia que sigue con un solo punto y ya está a un paso de la eliminación. El conjunto francés, en cambio, marcha con 10 en el puesto 12, en plena zona playoff y con los mismos puntos del Leverkusen, que es sexto.

Al principio, al menos, los de Italiano dieron la sensación de poder vivir por fin una noche feliz en el Dall’Ara. Tras apenas seis minutos, de hecho, un pase al hueco de Orsolini puso a Dallinga solo delante de Chevalier, superado con un preciso disparo. El grito de los tifosi fue cancelado por el VAR, que detectó un hombro en fuera de juego del punta, hoy titular en lugar de Castro.

Cambios

Jens Odgaard (67′, Riccardo Orsolini), Juan Miranda (67′, Charalampos Lykogiannis), Aïssa Mandi (72′, Thomas Meunier), Edon Zhegrova (73′, Osame Sahraoui), Santiago Castro (74′, Giovanni Fabbian), Samuel Iling-Junior (84′, Dan Ndoye), Emil Holm (84′, Stefan Posch), Mitchel Bakker (85′, Matias Fernandez-Pardo), Hákon Haraldsson (85′, Ngal’ayel Mukau)

Goles

0-1, 43′: Ngal’ayel Mukau, 1-1, 62′: John Lucumi, 1-2, 65′: Ngal’ayel Mukau

Tarjetas

Arbitro: Michael Oliver

Arbitro VAR: Jarred Gillett, Andrew Dallas

Alexsandro Ribeiro (21′,Amarilla), Lykogiannis (32′,Amarilla), Meunier (53′,Amarilla), Mandi (79′,Amarilla), Jens Odgaard (83′,Amarilla), Edon Zhegrova (94′,Amarilla), Santiago Castro (95′,Amarilla)

Diario AS

Hender “Vivo” González

Noticias Deportivas