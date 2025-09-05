Todo sigue igual al puesto de repechaje: La Vinotinto sufre dura goleada ante Argentina 3-0 y pone el foco en Colombia 

Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi (doblete), la «Albiceleste» venció a Venezuela.

La estrella argentina se despidió de suelo argentino con una nueva exhibición y un doblete. Empezó entre lágrimas y terminó como la gran figura del duelo.

Lionel Messi se despidió en partido oficial de Argentina y volvió a dejar una exhibición en el estadio Monumental. Empezó frío pero abrió el marcador y a partir de ahí fue la gran figura del choque contra Venezuela hasta cerrarlo con su doblete. Un nuevo ejercicio de liderazgo y talento que permiten a la vigente campeona del mundo ser optimista en cuanto a su rendimiento en el Mundial 2026. La Vinotinto deberá trabajar en la jornada final para disputar el playoff.

Leer También: Venezuela derrota a Colombia 15-3 y se corona campeón Panamericano Sub-15 de Béisbol

Mastantuono se ganó la titularidad, al igual que en el Real Madrid, y en este caso había algunas dudas sobre la posición que ocuparía. Sin embargo, arrancó también desde el costado derecho, aunque con más libertad, si cabe, que cuando viste de blanco. De esa manera, con criterio para conducir hacia el centro, generó la primera acción de gol que terminó con un duro disparo de Álvarez que repelió Romo.

La selección de Scaloni mandó en todo momento y la Vinotinto trató de cerrar los espacios en todo momento, en la mayoría de casos con bastante acierto. Sin embargo, pronto les quedó demasiado lejos la opción de hacer daño a la contra.

Con el paso de los minutos Argentina se atascó y Messi se mostró bastante irregular en sus acciones. Pero en su despedida no iba a perdonar. Un inoportuno resbalón de Savarino provocó el ataque vertical de la campeona del mundo. Julián recibió en el área, sentó tanto al defensor como al arquero y le regaló la pelota a Messi para que definiese con una calma al alcance de muy pocos.

El gol le sentó de maravilla a Messi y a lo largo de la segunda mitad ofreció un recital de regate, visión de juego y habilidad en espacios muy reducidos. Se erigió como el gran protagonista y pudo ampliar la cuenta, además de asistir a sus compañeros. Era su despedida en Argentina pero dio la sensación de que aún tiene recorrido.

Mastantuono fue sustituido a los 63 minutos tras unos minutos más grises y entró en su lugar el nuevo jugador rojiblanco Nico González, quien estuvo cerca de anotar tras un maravilloso pase al espacio de Messi.

Ya en el tramo final, cuando la Vinotinto intentó dar un paso al frente, Argentina no perdonó. Primero González asistió para un certero cabezazo de Lautaro, en su primera intervención, y luego Almada asistió a Messi, que cerró la cuenta con un gol más para la historia redonda con la albiceleste.

Cambios

Jorge Yriarte (45′, Tomás Rincón), Yeferson Soteldo (55′, Miguel Navarro), Josef Martínez (55′, Salomón Rondón), Nico González (62′, Franco Mastantuono), Leonardo Flores (66′, Jefferson Savarino), Exequiel Palacios (73′, Leandro Paredes), Lautaro Martínez (73′, Julián Alvarez), Jhon Murillo (80′, Eduard Bello), Nico Paz (80′, Thiago Almada), Giuliano Simeone (80′, Nahuel Molina)

Goles

1-0, 38′: Messi, 2-0, 75′: Lautaro Martínez, 3-0, 79′: Messi

Tarjetas

Arbitro: Piero Maza

Arbitro VAR: Juan Lara, Edson Cisternas

Cristian Cásseres Jr (15′,Amarilla), Jon Aramburu (59′,Amarilla), Cristian Romero (63′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS