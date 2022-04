Todo listo para “la gran batalla” del voleibol en Barquisimeto con los mejores equipos de Venezuela

Ya todo está preparado en el Gimnasio Bertha Carrero de la ciudad crepuscular, para recibir este sábado 9 y domingo 10 de abril a los mejores clubs de voleibol de Venezuela en la máxima categoría, y así disputar la “Copa Súper 6” en homenaje al árbitro internacional José “Cheo” Torres.

El equipo «Cool Sport» liderado por Ernardo «Harry» Gómez

Este viernes varios equipos realizaron sus entrenamientos en la cancha principal del techado de la Concordia, para ajustar el servicio, ataque y recepción, con miras a luchar por el trofeo de este campeonato que se ha generado la mayor expectativa entre la fanaticada del voleibol en el país.

Tal y como ya lo había informado el presidente del comité organizador, profesor Miguel Cambero, “esta copa de Voleibol que cuenta con el apoyo de instituciones públicas y privadas, se realiza en Barquisimeto con el fin de traer al estado el mejor nivel competitivo del país, y además “como abreboca para la estructuración de la Liga Nacional, donde el estado Lara buscará participar con una divisa que garantice el desarrollo y crecimiento en la élite del voleibol de Venezuela”.

Miguel Cambero, organizador del campeonato

El torneo de voleibol en homenaje al destacado arbitro de Lara “Cheo” Torres, comenzara a las 10:00 am de este sábado 9 de abril, con el partido inicial entre los Clubs “Guerreros de Guarico” vs “Acarigua Voley”, para luego darle paso al encuentro entre “Portuguesenos VC vs “Cool Sport Master” liderado por uno de los mejores jugadores de la disciplina en Venezuela, Ernardo “Harry” Gómez”, quien ha representado en dos oportunidades a nuestro país en Juegos Olímpicos.

Seguidamente está pautado el tercer partido de la jornada sabatina, entre los equipos “Acarigua Voley” vs “Crepusculares”, para luego presenciar el debut en esta máxima categoría del club “Fundavol”, que se medirá contra el seleccionado “Cool Sport Master” aproximadamente a la 1:00 pm.

El equipo Fundavol debutara en la máxima categoría del voleibol

“Para nosotros es un reto y a la vez una gran satisfacción debutar como divisa de voleibol en este campeonato, que reúne a la élite de la disciplina de Venezuela, y que además le permitirá a los fanáticos de la región disfrutar de un espectáculo de altura como se lo merecen”, destacó el director técnico del equipo Fundavol Alberto Domínguez, quien informó que su equipo está integrado por jugadores jóvenes y experimentados del estado Lara y Zulia.

El director técnico de Fundavol Alberto Domínguez dirigiendo el entrenamiento de su equipo

Este torneo denominado “Súper 6”, reúne en la cancha del gimnasio Bertha Carrero de Barquisimeto a jugadores que han representado a Venezuela en los campeonatos más importantes del voleibol, entre ellos Juegos Olímpicos, Liga Mundial y el aquellos recordados Juegos Panamericanos 2003, donde la vinotinto quedó campeona superando a Brasil, Cuba y Estados Unidos.

La jornada del día sábado continuara en horas de la tarde, con los partidos entre “Crespusculares» vs “Guerrero de Guárico”, y luego el encuentro entre “Portugueseños vs “Fundavol”, para continuar el domingo 10 de abril desde las diez de la mañana con la jornada definitiva, para saber los equipos que disputarán las semifinales y la gran final del campeonato “Súper 6” en honor a José “Cheo” Torres.