    Título Mundial Unificado de Boxeo Supermediano: Canelo – Crawford ya tiene cartelera completa

    La pelea del año ya tiene lugar y los pleitos previos.

    La denominada Pelea del año entre Saúl «Canelo» Álvarez y Terence Crawford por el título unificado de Peso Supermediano está a poco menos de un mes para llevarse a cabo y ya pudimos conocer la sede, el horario y, más recientemente, la cartelera completa.

    Para esta velada, tendremos 3 peleas previas, todas pactadas a 10 asaltos, a diferencia de la pelea estelar, la cual fue pactada a 12 capítulos.

    Cartelera completa:
    ⦁ Saúl ‘Canelo’ Álvarez (MEX) vs Terence Crawford (EE. UU.)
    – Peso: supermediano indiscutible
    – Rounds:12
    ⦁ Callum Walsh (IRL) vs. Fernando Vargas Jr. (EE. UU.)
    – Peso: superwelter
    – Rounds: 10
    ⦁ Christian Mbilli (FRA) vs. Léster Martínez (GUA)
    – Peso: supermediano
    – Rounds: 10
    ⦁ Mohammed Alakel (ARA) vs. John Ornelas (EE. UU.)
    – Peso: pactado
    – Round: 10

    Esta velada daría inicio a las 6:00 PM en horario de Venezuela, y se disputará en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Líder

