Título Mundial Unificado de Boxeo Supermediano: Canelo – Crawford ya tiene cartelera completa

La pelea del año ya tiene lugar y los pleitos previos.

La denominada Pelea del año entre Saúl «Canelo» Álvarez y Terence Crawford por el título unificado de Peso Supermediano está a poco menos de un mes para llevarse a cabo y ya pudimos conocer la sede, el horario y, más recientemente, la cartelera completa.

Para esta velada, tendremos 3 peleas previas, todas pactadas a 10 asaltos, a diferencia de la pelea estelar, la cual fue pactada a 12 capítulos.

Cartelera completa:

⦁ Saúl ‘Canelo’ Álvarez (MEX) vs Terence Crawford (EE. UU.)

– Peso: supermediano indiscutible

– Rounds:12

⦁ Callum Walsh (IRL) vs. Fernando Vargas Jr. (EE. UU.)

– Peso: superwelter

– Rounds: 10

⦁ Christian Mbilli (FRA) vs. Léster Martínez (GUA)

– Peso: supermediano

– Rounds: 10

⦁ Mohammed Alakel (ARA) vs. John Ornelas (EE. UU.)

– Peso: pactado

– Round: 10

Esta velada daría inicio a las 6:00 PM en horario de Venezuela, y se disputará en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder