Título Mundial Unificado de Boxeo Supermediano: Canelo – Crawford ya tiene cartelera completa

La pelea del año ya tiene lugar y los pleitos previos.
La denominada Pelea del año entre Saúl «Canelo» Álvarez y Terence Crawford por el título unificado de Peso Supermediano está a poco menos de un mes para llevarse a cabo y ya pudimos conocer la sede, el horario y, más recientemente, la cartelera completa.
Para esta velada, tendremos 3 peleas previas, todas pactadas a 10 asaltos, a diferencia de la pelea estelar, la cual fue pactada a 12 capítulos.
Cartelera completa:
⦁ Saúl ‘Canelo’ Álvarez (MEX) vs Terence Crawford (EE. UU.)
– Peso: supermediano indiscutible
– Rounds:12
⦁ Callum Walsh (IRL) vs. Fernando Vargas Jr. (EE. UU.)
– Peso: superwelter
– Rounds: 10
⦁ Christian Mbilli (FRA) vs. Léster Martínez (GUA)
– Peso: supermediano
– Rounds: 10
⦁ Mohammed Alakel (ARA) vs. John Ornelas (EE. UU.)
– Peso: pactado
– Round: 10
Esta velada daría inicio a las 6:00 PM en horario de Venezuela, y se disputará en la ciudad de Las Vegas, Nevada.
Hender «Vivo» González
