Tiroteo en iglesia mormona de Míchigan deja varias personas heridas

Este domingo 28 de septiembre, varias personas resultaron heridas tras un tiroteo que se registró en una iglesia mormona en Michigan y el tirador fue abatido, informó la policía.

Al lugar se presentaron tanto la Policía y los servicios de emergencia del estado para responder a los avisos de un ataque armadoa la parroquia de Jesucristo de los Santos del Último Día en el condado de Genesee.

En el lugar, los agentes encontraron varias personas heridas de bala y el edificio en llamas, donde posiblemente haya víctimas atrapadas, reporta el canal NewsMax.

El Departamento de Policía local ha asegurado que por el momento no hay peligro para el público, porque el autor de los disparos fue abatido.

con información de RT