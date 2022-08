Tigres del Aragua hablan sobre Miguel (Miggy) Cabrera para la temporada 2022-2023 en la LVBP

La oficina de los Tigres de Aragua, al mando de Víctor Zambrano habló sobre contar con Miguel Cabrera durante la próxima temporada 2022-2023 de la LVBP.

El histórico Miguel Cabrera es de esos peloteros que la afición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) quiere ver en los terrenos, sin embargo este no juega en el circuito desde desde la lejana temporada 2007-2008, pero la directiva de sus Tigres de Aragua piensa positivo sobre un posible regreso del pelotero venezolano con mejores registros en Grandes Ligas – MLB.

A través de una entrevista en El Infield Podcast con Carlos Valmore Rodríguez, Freddy Chersia y Efraín Zavarce, Víctor Zambrano, presidente de Tigres de Aragua habló sobre el caso de Cabrera y se mostró optimista sobre un posible regreso del pelotero a la LVBP, sin embargo, toca esperar la decisión que tome la OFAC sobre el veto a esta organización que tiene varias temporadas sin poder contar con jugadores con nexos con MLB.

Zambrano mencionó que recientemente visitaron Estados Unidos para conversar con los peloteos de los Tigres que están en Grandes Ligas, entre esos “Miggy”, quien incluso recibió un regalo por parte del presidente del equipo, se trata de la camiseta de esta organización de la Liga Venezolana.

“La visita con él fue emotiva. Recordamos muchos años. Si conseguimos la licencia, tendremos una gran oportunidad de ver a Miguel con el equipo”. dijo Zambrano sobre Miggy.

Además, agregó que hay una gran oportunidad de ver a Cabrera en el país y sobre todo, en el estadio de los Tigres de Aragua.

“Miguel está entusiasmado, incluso hay una fecha planteado en caso de su participación”, añadió.

Cabe destacar que en el mes de julio, el pelotero de los Tigres de Detroit habló sobre este tema y dijo lo siguiente:

“Quiero jugar en Venezuela pero veremos el momento porque es muy difícil, ahora mismo no está en mis planes. He tenido problemas físicos, en la rodilla. No creo que vuelva a jugar con los Tigres de Aragua. Dios es el único que sabe el futuro”, aseguró Miguel Cabrera.

Miggy en la LVBP

Los campeonatos de Miguel Cabrera en la LVBP con los equipo de su ciudad fueron en las temporadas 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007 y 2007-2008, siendo esa hasta ahora su última aparición en la pelota venezolana.

De por vida, “El Papá de los Helados” tiene números de .305 de average, con 181 hits, 34 dobles, tres triples, 20 jonrones, .800 de OPS, 93 carreras impulsadas y 89 anotadas.

