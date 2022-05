Tigres de Detroit firman hermano de Klay Thompson de Golden State de la NBA

El equipo de los Trigres de Detroit firma a el hermano de la estrella de la NBA, Tryce Thompson a un contrato de liga menor.

A medida que las lesiones se acumulan en los jardines de los Tigres, el club recurre a un viejo enemigo de la división en busca de ayuda: Trayce Thompson.

Una vez que fue una selección de segunda ronda de los Medias Blancas que causó una fuerte impresión como novato en 2015, Thompson acordó un acuerdo de ligas menores con los Tigres el jueves y se reportará a Triple-A Toledo.

#LosTigres han firmado al OF Trayce Thompson a un contrato de Ligas Menores. Se reportará a Triple A, Toledo.



Thompson ha jugado en partes de seis temporadas en Las Mayores. pic.twitter.com/EhPoaI8VbC — Tigres de Detroit (@TigresdeDetroit) May 19, 2022

Es un jardinero versátil de 31 años que ha jugado más de 200 juegos en las mayores y podría tener una oportunidad en Detroit.

Si no has oído hablar de Thompson, es casi seguro que has oído hablar de su hermano mayor: el All-Star de los Golden State Warriors, Klay Thompson. Tal vez también veamos a Klay este verano en Detroit.

Trayce Thompson no ha sido un gran bateador en las mayores, con un OPS de por vida de .677. Pero estaba golpeando la pelota esta temporada para la filial Triple-A de los Padres, registrando nueve jonrones y un OPS de 1.244 en 16 juegos.

