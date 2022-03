Tiburones de La Guaira y su reestructuración rumbo a su 60 aniversario

Oficial:



Recibimos vía cambio desde los Tigres de Aragua a los jugadores Wilson García (IF), Ramón García (LD), Francisco Arcia (C), Daniel Montaño (OF) y Eduardo Sosa (OF).



José "Café" Martínez (IF/OF), Teodoro Martínez (OF) y Jorgan Cavanerio (LD) pasaron a los felinos.