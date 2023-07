The New York Times afirma que las sanciones de EE.UU. impuestas a Venezuela tuvieron un “historial terrible”

El diario The New York Times, en días pasados, publicó un artículo de opinión, en el que afirma que las sanciones de EE.UU. impuestas a Venezuela, Cuba y Siria tuvieron un “historial terrible”, esto debido a que su intención de sacar del poder a los mandatarios de estos países o generar un cambio del modelo político que no fue logrado, y que por lo contrario, afecta más a sus pueblos.

Del mismo modo, en la publicación mencionan los riesgos de las medidas sobre estos los países, lo que es considerado como “una de las herramientas más severas en el arsenal de política exterior estadounidense”.

“Las sanciones económicas se han convertido en una herramienta de primer recurso para los políticos estadounidenses”, destaca el artículo, así como también menciona el número de nombres en la lista de penalizaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro aumentó a nueve mil 421 en 2021. Sobre este punto, afirma que la administración de Donald Trump “agregó alrededor de tres nombres por día a la lista”.

En ese sentido, The New York Times, afirma a través de este artículo que las sanciones impuestas a Venezuela, Cuba y Siria generaron efectos contraproducentes para los Estados Unidos. “La inclusión en la lista negra del sector petrolero de Venezuela ha exacerbado una crisis humanitaria”.

Por ejemplo, en Venezuela, de acuerdo a la publicación, se buscaba la destitución del presidente Nicolás Maduro, sin embargo han logrado lo contrario, “logró ganar las elecciones 2018” por lo que la “administración Trump impuso sanciones de máxima presión a la compañía petrolera estatal de Venezuela para cortar una fuente crucial de fondos para Maduro”.

En esa línea, se puede leer que “las sanciones a la industria petrolera, que representa alrededor del 90% de las exportaciones del país, causaron recortes dramáticos en los ingresos del gobierno y aumentos significativos en la pobreza”.

“Si bien las sanciones son fáciles de imponer, son política y burocráticamente difíciles de levantar, incluso cuando ya no sirven a los intereses de EEUU. Las sanciones también escapan al escrutinio público significativo. Pocos funcionarios son responsables de si una sanción en particular funciona según lo previsto en lugar de dañar innecesariamente a personas inocentes o socavar los objetivos de política exterior”, detalló el artículo.

Aunque las sanciones tenían como finalidad debilitar al mandatario Nacional, “mientras tanto, la política no logró sacar a Maduro del poder. En su lugar, consolidó su control sobre Venezuela, culpó a las sanciones estadounidenses por la miseria económica del país y acercó más su país a Rusia y China. Según numerosas encuestas de opinión, las sanciones son profundamente impopulares en Venezuela”.

Leer también: Cámara de Industriales del estado Lara prepara el 3er Congreso Empresarial 2023 “Construyendo Futuro”

The New York Times afirma que las sanciones de EE.UU. impuestas a Venezuela tuvieron un “historial terrible”

Todo los trágicos resultados de las sanciones, no solo generan rechazo de la población y de algunos países aliados de Venezuela, sino que también alguno voceros de la oposición que antes estaban a favor de las medidas económicas, ahora piden que sean levantadas.

“La Casa Blanca ha prometido alivio adicional si Maduro da pasos hacia la celebración de elecciones libres y justas el próximo año. El jefe de la misión de asuntos venezolanos del Departamento de Estado en Bogotá, Colombia, Francisco Palmieri, recientemente publicó una lista detallada de lo que se debe hacer para levantar las sanciones. Incluye establecer una fecha para las elecciones presidenciales del próximo año, reinstaurar a los candidatos que han sido arrestados arbitrariamente y liberar a los presos políticos”, reseñó la publicación.

De esta manera, el diario cuestiona abiertamente las medidas económicas contra estos países, especialmente contra Venezuela, debido a que lejos de dar los resultados que EEUU buscaba, se voltearon en contra de Washington.

Con información de Globovisión