Texas podría separase de Estados Unidos en 2023: Los republicanos piden un referéndum

La demanda de que los tejanos puedan votar sobre el tema en 2023 fue una de las muchas medidas adoptadas en la plataforma del partido republicano de Texas luego de la convención estatal de la semana pasada en Houston.

En una sección titulada «Soberanía estatal», la plataforma establece: «De conformidad con el Artículo 1, Sección 1, de la Constitución de Texas, el gobierno federal ha afectado nuestro derecho de autogobierno local. Por lo tanto, la legislación exigida por el gobierno federal que infringe el 10.º Los derechos de enmienda de Texas deben ignorarse, oponerse, rechazarse y anularse. Texas conserva el derecho de separarse de los Estados Unidos, y la Legislatura de Texas debe ser convocada para aprobar un referéndum consistente con eso».

En otra sección sobre la gobernabilidad estatal, la plataforma establece que los republicanos de Texas quieren que la Legislatura estatal apruebe un proyecto de ley en su próxima sesión «que requiera un referéndum en las elecciones generales de 2023 para que el pueblo de Texas determine si el estado de Texas debe o no reafirmar su condición de nación independiente».

El mito de que Texas puede separarse de los EE. UU. continúa debido a la historia de independencia del estado, según The Texas Tribune. Texas declaró su independencia de México en 1836 y pasó nueve años como su propia nación antes de convertirse en un estado de los Estados Unidos. Texas luego se separó de la Unión en 1861 antes de ser readmitido tras el final de la Guerra Civil en 1870.



La Constitución de los EE. UU. no prevé la secesión de los estados y, en 1869, la Corte Suprema dictaminó en Texas v. White que los estados no pueden separarse unilateralmente de la Unión. «Si hubo algún problema constitucional resuelto por la Guerra Civil, es que no existe el derecho a la secesión», escribió una vez el difunto juez Antonin Scalia. Aún así, los esfuerzos secesionistas modernos han continuado en el estado durante décadas, y los llamados a la secesión tienden a ser más fuertes cuando un demócrata es presidente, según el Tribune.

No está claro qué tan popular es el esfuerzo entre los tejanos, pero el sitio web del Movimiento Nacionalista de Texas afirma que casi medio millón de tejanos apoyan su trabajo para «hacer de Texas una nación independiente nuevamente». Los esfuerzos del movimiento han sido promovidos por los republicanos de Texas. El año pasado, el representante estatal Kyle Biedermann presentó un proyecto de ley que pedía un referéndum «Texit», que fue respaldado por el presidente del Partido Republicano de Texas, Allen West. El proyecto de ley finalmente fracasó.