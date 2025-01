Testimonios de fe de la Divina Pastora: «Mi hija Bárbara es un milagro de la virgen»

En vísperas de la visita 167 de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto, el equipo de Noticias Barquisimeto se trasladó al pueblo de Santa Rosa para conocer de cerca la devoción de sus habitantes por la patrona sentimental de los larenses.

En el corazón del pueblo, bajo el imponente Arco de Santa Rosa, encontramos historias de fe y esperanza que se transmiten de generación en generación. Una feligresa, con más de seis décadas de devoción, expresó su alegría al compartir que asiste a la procesión desde los 10 años junto a su abuela: “Para mí, la Virgen es una alegría muy grande; siempre le pido salud y bendiciones para Venezuela”.

Los testimonios de milagros atribuidos a la Divina Pastora son innumerables. Una abuelita narró cómo su nieto, tras un grave accidente, se recuperó gracias a sus plegarias. «Ella es muy milagrosa, hace unos años uno de mis nietos tuvo un accidente donde estaba delicado y yo le pedí mucho por él y mejoró es deportista y ahora representa a Venezuela».

La devoción por la Divina Pastora trasciende fronteras del estado Lara. Un feligrés proveniente de San Felipe, estado Yaracuy, compartió su primera experiencia en el pueblo de Santa Rosa: «Ella es un simbolo de fe y que nos recuerda a nosotros creer en Dios. siempre la veía por televisión, y dije que algún día iba a estar presente aquí. Da la casualidad que cuando no estaba trabajando le dije a la Divina Pastora, que si conseguía trabajo aquí yo iba a venir; y aquí me encuentro visitándola».

Ivonne Peralta, nacida en Santa Rosa, describió el pueblo como un lugar místico donde reina la fe, el amor y la bendición. “Ella es la madre de todos”, aseguró. Además nos cuenta que pocos han soñado con la Divina Pastora, pero quienes tienen la oportunidad de verla en sueños la describen como «una mujer muy hermosa, esa única vez que la soñé me dijo que tengamos mucha confianza que ella no nos abandona».

Otra familia, proveniente de Palavecino, destacó el papel maternal de la Divina Pastora: “Ella es la madre de Dios y también la madre de todos, y la madre es lo más grande para nosotros”.

«Mi hija Bárbara es un milagro de la virgen»

Una de las historias más conmovedoras fue la de una familia que atribuye la vida de su hija a la intervención de la Divina Pastora. Hace 12 años, los médicos les comunicaron que su bebé había fallecido en el vientre. Sin embargo, gracias a sus fervientes plegarias, la niña nació sana. «ella es un milagro, cuando me iban a realizar la cesárea de emergencia me dijeron que ya mi hija estaba muerta, que iban a tratar de salvarme la vida a mí y yo le pedí mucho a la Divina Pastora, y después cuando me dijeron que estaba viva yo no me lo creía, y se la entregué a ella, le dije que no la caminaba pero que todos los años hasta que pudiera la iba a traer de regreso a Santa Rosa, y la vengo a visitar antes que saquen, con mi niña que es su milagro, y si no puedo yo, la traerán sus hermanos», relató la madre de Bárbara que hoy tiene 12 años.

El padre de familia destacó que la Divina Pastora es “su vida” y que ha transmitido esta devoción a sus hijos y nietos, «desde que yo tengo uso de razón mis viejos me traían a Santa Rosa, ahora yo tengo que traer a mis hijos y nietos. Los larenses y los barquisimetanos en especial se deben sentir muy orgullosos de tener a nuestra madre aquí, a nuestra Pastora de Almas».

Relata que tiene 53 años y de esos años todos ha contado con la Divina Pastora. «Lo que más recuerdo es ese 13 de febrero cuando nació mi hija y le prometí traerla desde la Claret a su casa nuevamente. La devoción siempre la he tenido pero desde hace 12 años, desde mis 4, 5 años que recuerdo siempre ha estado ella presente en mi vida y mi corazón y espero que el día que me toque trascender al infinito al cielo sea ella la que me espere junto a Dios»

Estas son solo algunas de las muchas historias que se escucharon en Santa Rosa, todas ellas unidas por un mismo hilo conductor: la fe inquebrantable en la Divina Pastora.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto