Terremoto de magnitud 6,1 sacude Balikesir noroeste de Turquía: Heridos y edificios derrumbados

Autoridades del país informaron que varias personas han sido rescatadas de entre los escombros y las labores de búsqueda y rescate continúan.

Este domingo se produjo un terremoto de magnitud 6,1 en la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, informó el Departamento de Emergencias del país. La prensa local informa del derrumbe de un edificio en la zona de Sindirgi. Se reportan daños materiales y víctimas en la zona de Sindirgi, epicentro del terremoto y el área más afectada.

El alcalde de la ciudad informó que más de diez edificios se han derrumbado, varias personas han sido rescatadas de entre los escombros y las labores de búsqueda y rescate continúan. Además, algunas viviendas en las zonas rurales cercanas han sufrido daños significativos.

Según el canal de televisión TRT Haber, las sacudidas se sintieron durante unos 20 o 30 segundos en al menos 10 regiones del oeste de Turquía, incluida Estambul. Tras el terremoto se produjeron varias réplicas secundarias. El epicentro se situó a una profundidad de 11 km.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hizo una declaración urgente y expresó sus condolencias a todos los ciudadanos afectados por el desastre natural.

