Tercera blanqueada: Pequeñas Ligas de Cardenales por Venezuela, a semifinales luego de vencer a Japón 4-0 en el Mundial de Williamsport

Los Cardenales estarán en la novena semifinal para el país al propinarle blanqueo 4-0 a Japón, tercero en tres juegos.

Venezuela sigue indetenible en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Ahora, consiguió su tercera victoria en tres juegos, tercer blanqueo, además, al derrotar a Japón por 4-0 y clasificar así a las semifinales.

Una vez más, la representación criolla se amparó en la labor monticular de Juan Reyes, lanzando por la vía completa, por segundo partido en Williamsport (12 ceros), de seis innings de poco más de 60 envíos al plato, 40 de ellos en la zona de strike. Además de solo dos pasaportes, tres hits y nueve ponches.

Los Cardenales de Barquisimeto pegaron primero y temprano en el juego. En la propia primera entrada fabricaron las dos primeras rayitas del partido. Los muchachos larenses conectaron tres sencillos seguidos para llenar las bases y un error japonés permitió que dos de ellos cruzaran el plato para empezar con la ventaja que no perderían nunca más.

La representación latinoamericana tuvo para hacer más carreras mientras pasaba el juego, pero no llegó el batazo oportuno. Además, vio cómo su lanzador estrella seguía sacando y sacando ceros, para llegar a 14 bateadores retirados consecutivamente, sin permitir indiscutibles o bases por bolas, desde los dos que seguidos que conectaron los nipones en la parte baja del primer episodio.

Venezuela consiguió otro par de carreras durante el encuentro para terminar de ponerle cifras definitivas y clasificar de gran manera a la Semifinal Internacional del torneo, su novena desde 2001 y segunda consecutiva, a la espera de su rival, que saldrá del vencedor entre China Taipéi y Aruba, dos viejos conocidos.

