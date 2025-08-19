Tercer implicado en el homicidio de Génesis Medina continuará preso, es otro funcionario del CICPC

Le fue ratificada la privativa de libertad al tercer implicado en el homicidio de Génesis Medina (21), quien desapareció el 2 de agosto y fue localizada sin vida dos días después en Veroes. El detenido es un funcionario del CICPC Yaracuy, en donde cumplía función como planimétrico en el área de criminalística.

Se conoció de manera confidencial que al hombre le imputaron los delitos de femicidio agravado y agavillamiento en grado de coautor necesario, los mismos que les fueron tipificados al civil que es hermano del primer funcionario del CICPC detenido por el referido caso.

Este último policía, figura como presunto autor material, y fue quien, supuestamente, se llevó a Medina en un vehículo el #2Ag, aproximadamente, a las 4:30 de la tarde, lo cual quedó captado en una cámara de seguridad.

En total hay tres personas detenidas por el crimen: dos funcionarios del CICPC y un civil, todos están recluidos en la sede del Conas Yaracuy.

A pesar de las detenciones, el proceso de investigación continúa, y no se descarta que en los próximos días haya otras detenciones.

Mientras esto ocurre, funcionarios del Conas continúan haciendo entrevistas, así como rastreos telefónicos y trabajo de inteligencia para dar con la verdadera causa del asesinato de Medina, lo cual se ha convertido en un rompecabezas.

Sumado a esto, el hermetismo no se ha quedado a un lado, al punto que no hay información oficial en torno al caso, lo poco que se conoce es por medio de fuentes confidenciales.

Todavía hay consternación por el cruel asesinato

El caso de Génesis Medina no ha quedado en el olvido por parte de la ciudadanía, pues este #18Ag se cumplen 15 días de haber sido encontrada sin vida y muchos yaracuyanos siguen lamentando lo que le hicieron a la joven, por lo que no paran de exigir justicia.

En el transporte público, en la calle, entre familias, conocidos, amigos y personas ajenas a la familia de la víctima se preguntan ¿Por qué Génesis fue asesinada? Una incógnita que ronda la cabeza de muchos.

De acuerdo con las investigaciones, Medina fue llevada a un hotel en el municipio San Felipe, donde, al parecer, sus agresores la maniataron, amordazaron, golpearon y asfixiaron.

Luego de esto, la trasladaron a una finca en el sector Carbonero, municipio Veroes, en donde enterraron su cuerpo, lugar en el que fue localizada el 4 de agosto.

Ese día, comisiones de los organismos de seguridad iniciaron el proceso de búsqueda desde muy temprano. Pasadas las 4:00 de la tarde, fue que el primer funcionario del CICPC detenido (presunto autor material) confesó en dónde estaba el cadáver, y condujo a los investigadores hasta el sitio.

Pero antes de esto, aseguró que el cuerpo lo había lanzado al río Yaracuy, a la altura del puente de El Peñón, municipio San Felipe, versión que fue creída por los funcionarios, y por eso iniciaron el rastreo en el afluente por más de nueve horas.

Cabe destacar, que el funcionario dijo diversas versiones durante los interrogatorios, entre ellos que Génesis Medina estaba con vida y que había escapado del país.

Como ya se ha reseñado, Medina era pareja sentimental de un reconocido comerciante de la ciudad sanfelipeña, por lo que estaba encargada de algunos negocios que le pertenecen a él.

De uno de esos locales salió el #2Ag para abordar el vehículo en el que la fueron a buscar, antes de esto bajó a una panadería cercana, que también estaba a su cargo, para indicar a los trabajadores que haría una diligencia y ya regresaba.

La joven no cumplió su palabra, quizás no imaginó que abordar ese vehículo la llevaría a encontrarse con sus agresores, quienes poco después le quitaron la vida.

Con información de Yaracuy Al Día