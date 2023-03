Tensión en París: PSG cayó ante el Rennes por la Ligue 1 y perdió invicto de 35 partidos en casa

El PSG se inclinó ante el Rennes por 0-2, que hundió un proyecto que está totalmente roto. Hubo pitos antes del partido a Messi.

El PSG, a 19 de marzo, ha perdido tres partidos más, siete, que en todo el año pasado. El conjunto parisino firmó su final de temporada en Múnich el pasado 9 de marzo. Todo lo que llegue será poco para un proyecto que no para de naufragar temporada tras temporada y al que ganar la Ligue 1 holgadamente no le llena a la afición. El Rennnes olió la sangre y fue a por ella sin titubeos. Los de Génesio vencieron 0-2 al líder de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes en una gran actuación colectiva. Pudieron ser más, incluso, pero la mala puntería visitante no hizo más daño.

Galtier tuvo que componer un once de circunstancias por las múltiples bajas que le habían lastrado en la previa del encuentro. Sin Mukiele, Achraf, Ramos, Marquinhos y Kimpembe, el técnico, de 56 años, decidió darle la titularidad a Juan Bernat en el eje de la zaga, en una defensa de tres centrales que completaban Danilo y el joven Bitshiabu. Messi, en la previa del encuentro, recibió pitos por parte de los ultras, aunque una parte del estadio respondió con aplausos.

El PSG comenzó el partido con el ritmo habitual que muestra en la Ligue 1 y que no le sirve, ni por asomo, en Europa. La intensidad del conjunto parisino en cada balón, en cada duelo y en cada acción delataba a un equipo huérfano, sin vida, con ganas de que acabe cuanto antes la temporada para intentar, por enésima vez, lograr, o al menos acercarse, ganar la Champions League, esa que se le resiste a Qatar.

El Rennes, que hizo un planteamiento osado, con una defensa adelantadísima, sobrevivió gracias a Mandanda. El veterano portero francés, ex del Marsella, archienemigo del PSG, repelió dos oportunidades flagrantes de Mbappé y mantuvo a su equipo en el partido. Los bretones aprovecharon en el descuento del primer tiempo un desajuste rival y Toko-Ekambi batió a Donnarumma después de un excelso pase en largo de Bourigeaud.

El Rennes se aprovechó de la zozobra del PSG. Nada más volver de vestuarios, Kalimuendo, un canterano de los parisinos, batió a placer a Donnarumma después de que Ugochukwu entrara en el área como Pedro por su casa. Galtier, desesperado, introdujo numerosos cambios y pasó a defensa de cuatro. No tuvo trascendencia. El Rennes venció cómodamente, apenas sufrió y agudizó la crisis del PSG.

Cambios

Birger Meling (4′, Adrien Truffert), Warren Zaïre-Emery (45′, Timothée Pembélé), Hugo Ekitike (55′, Fabián Ruiz), Renato Sanches (55′, Juan Bernat), Amine Gouiri (70′, Désiré Doué), Baptiste Santamaría (77′, Lesley Ugochukwu), Hamari Traoré (77′, Djed Spence), Ibrahim Salah (78′, Arnaud Kalimuendo)

Goles

0-1, 44′: Karl Toko Ekambi, 0-2, 47′: Arnaud Kalimuendo Muinga

Tarjetas

Arbitro: Willy Delajod

Arbitro VAR: Alexandre Castro, Abdelali Chaoui

Christopher Maurice Wooh (51′,Amarilla) Warren Zaïre-Emery (79′,Amarilla)

