Tenis: Victoria Mboko una ‘wild card’ de 18 años vence a cuatro ganadoras de Grand Slam y se corona en Montreal tras remontar ante Naomi Osaka

Histórica hazaña, Victoria Mboko derrotó a la japonesa en tres sets en la gran final y selló la semana perfecta ante su público.

Es difícil poder aplicar la lógica para explicar lo que ha logrado firmar Victoria Mboko en Montreal esta semana. La joven canadiense llegaba al torneo de casa con la máxima ilusión pero seguro que no podía imaginarse una hazaña de la magnitud como la que ha conseguido. Y es que, con tan solo 18 años, logró coronarse campeona después de vencer a Naomi Osaka en la final en tres sets (2-6, 6-4, 6-1).

Por si fuera poco ganar tu primer título siendo una adolescente, si nos echamos un vistazo al camino que tuvo que realizar hasta la gran final aún cobra más valor. Hasta cuatro campeonas de Grand Slam cayeron ante la nueva estrella del circuito WTA. Ganó a Sofia Kenin en primera ronda, a Coco Gauff en octavos de final, a Rybakina en semifinales y Osaka fue la última víctima de una escabechina increíble.

“Ha sido una semana increíble aquí en Montreal También quiero agradecer a Naomi por un partido increíble. Siempre la admiré desde pequeña, así que siempre es genial jugar con una jugadora increíble como tú”, dijo tras acabar una final donde aprovechó ocho de los nueve puntos de break de los que disfrutó.

Para poder hacernos una idea de lo que ha hecho Victoria Mboko ante su público solo hace falta ver los últimos nombres de tenistas que protagonizaron unos registros similares. La canadiense es la segunda tenista más joven en batir a cuatro ganadoras de Grand Slam desde que lo hiciera Serena Williams en 1999 en el US Open.

Con este triunfo, ya no solo logra una exposición ante el mundo enorme, sino que además sube 51 puestos en el ranking WTA y deja Montreal siendo la nº34. Además, logró ser la tercera tenista en la historia en ganar un WTA 1000 siendo ‘wild card’ después de que lo consiguiera Maria Sharapova en Cincinnati (2011) y Bianca Andreescu (Indian Wells 2019)

Hender «Vivo» González

Con información de Mundo Deportivo