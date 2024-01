Tenis: La increíble historia de la Italiana Jasmine Paolini en el Open “Estoy muy feliz, ahora adoro Australia”

La tenista nacida el 4 de enero de 1.996 en Castelnuovo di Garfagnana, Italia, Jasmine Paolini se impuso a la Rusa Anna Blinkova en dos sets con marcador de 6-7 (1-7) y 4-6 en un partido muy disputado.

Continúa la historia de Jasmine Paolini el Open de Australia 2024. La italiana de 28 años, al vencer en dos sets a la rusa Anna Blinkova, ha conseguido llegar a los octavos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Todo esto en una parte del cuadro femenino que ya no ve a las ‘grandes’ en la carrera: en los posibles cuartos, de hecho, la rival saldrá entre la china Qinwen Zheng y la francesa Oceane Dodin. Y además, se ha producido la sorprendente eliminación de la número 1 del mundo Swiatek a manos de la checa Linda Noskova, de 19 años, número 50 del ranking, otro ejemplo de adolescente con muchas ganas de sorprender, como ya se ha visto en Australia con las jóvenes Mirra Andreeva (16 años) y Maria Timofeeva.

Alcaraz y Medvedev en los octavos

Entre los hombres, ninguna sorpresa para los grandes con Alcaraz y Medvedev que avanzan fácilmente a los octavos superando respectivamente al chino Shang y al canadiense Auger-Aliassime. Avanza Hurkacz, fuera Ruud y Paul, mientras continúa la historia del comodín francés Cazaux que sólo ha dejado 5 juegos al desafortunado Griekspoor, convirtiéndose en el primer comodín desde 2012 en llegar a los octavos.

La historia de Paolini

Continúan los aplausos en Melbourne para la tenista toscana Paolini que juega un partido prácticamente perfecto contra Blinkova, que la había vencido tres veces de cinco y había ganado el tie-break maratón contra Elena Rybakina, firmando la mayor sorpresa de la primera semana en el individual femenino en el Abierto de Australia. La toscana, actual número 26 del ranking (virtualmente al 24), se ha impuesto con el marcador de 7-6 (1), 6-4. “Estoy muy feliz, ahora adoro Australia”, afirma Paolini, que nunca había pasado una ronda en las anteriores participaciones y ahora no deja de sonreír. “Después del primer set me relajé un poco, abajo 1-4 traté de concentrarme más en lo que tenía que hacer en la cancha. Diría que salió bien. Todo el mundo me decía que podría jugar bien en pista dura pero no lo creía. Partido tras partido, empecé a sentirme cada vez mejor en esta superficie y ahora me gusta mucho”. Ahora hay una gran oportunidad de prolongar la estancia en Melbourne: en los octavos esperará a la italiana la rusa Anna Kalinskaya: “Será otro partido difícil”, explica, “ella está jugando bien, es dura, la conozco bastante bien y llegados a este punto los partidos se deciden por pocos puntos. Es número 75 del mundo pero vale mucho más que su ranking”.

Mañana a las 6 Sinner-Khachanov

En cuanto a Jannik Sinner, la expectación aumenta de cara al partido de mañana previsto para las seis de la mañana en Italia contra Karen Khachanov. Será el tercer encuentro en el Margaret Court arena con el altoatesino adelante 2-1 en los enfrentamientos directos, pero la diferencia con el moscovita siempre ha sido mínima. De hecho, la hizo un punto jugado en esa misma cancha hace menos de 3 años. En plena pandemia, el Abierto de Australia había sido precedido por algunos 250 en el complejo de Melbourne Park. En uno de estos -rebautizado Great Ocean Road Open- Sinner y el ruso se encontraron en semifinales: el italiano ganó, anulando un punto de partido con un smash cerca de la línea y luego se clasificó para la final del torneo. Al día siguiente, habría triunfado en la primera final completamente italiana en 33 años al vencer a Stefano Travaglia

ilmmassaggero.com

Hender “VVivo” González