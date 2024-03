Tenis: Daniil Medvedev se impone a Tommy Paul para su segunda final consecutiva en Indian Wells frente a Carlos Alcaraz

Tenemos la Gran Final masculina de Indian Wwells 2024 entre el Español Carlos Alcaraz y el Ruso Daniil Medvedev.

El Ruso Daniil Medvedev (No. 4) derrotó al local Tommy Paul (No. 17) por 1-6, 7-6(3), 6-2 para avanzar a la final de Indian Wells 2024 por segundo año consecutivo. El tenista ruso superó un complicado primer set donde su oponente exhibió un nivel de tenis increíble pero logró reagruparse en la parte posterior del partido, preparando una revancha de la final de 2023 contra Carlos Alcaraz.

El ex número uno del mundo está en su décima final de Masters 1000, habiendo ganado el título seis veces y terminado como subcampeón en cuatro ocasiones, incluida la edición de Indian Wells de 2023. Medvedev tiene la oportunidad de ganar el único título de Masters 1000 que le falta en su colección en pista dura, hazaña lograda previamente solo por Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic.

El primer set fue completamente dominado por Paul, quien constantemente se acercaba a la red para terminar los puntos rápidamente y evitaba que Medvedev, en un día errático, encontrara su ritmo desde el fondo de la pista. El partido comenzó con dos quiebres consecutivos por parte del estadounidense a un nivel extraordinario, tomando una ventaja de 4-0.

Medvedev logró recuperar un quiebre, pero luego Paul no le dio ninguna oportunidad y ganó su tercer quiebre consecutivo, aunque enfrentó dificultades en el último juego en su saque, ganando finalmente el set en su quinto punto de set. Paul se acercó a la red 15 veces y ganó 8 puntos desde allí, también siendo preciso con 12 tiros ganadores y 2 errores no forzados en comparación con 5 tiros ganadores y 6 errores no forzados del ruso.

El comienzo del segundo set vio un cambio de dirección cuando el campeón del US Open 2021 también logró dos quiebres consecutivos para liderar 4-0. Sin embargo, Paul no vaciló y después de mantener su saque un par de veces, recuperó el quiebre cuando Medvedev estaba sirviendo y lideraba 5-4.

En el duodécimo juego, Medvedev tuvo dos puntos de set en la devolución, pero el estadounidense logró salvarlos, forzando el set a un desempate. Aunque Paul tuvo una ventaja de mini-quiebre, el ex número uno del mundo ganó cinco puntos consecutivos para nivelar el marcador en 7-6(3). Durante un increíble rally, Paul se torció el tobillo, requiriendo atención médica y recibiendo un vendaje en el pie durante el cambio de lado.

El estadounidense no parecía tener ningún problema físico en el tercer set, pero Medvedev fue superior de principio a fin, asegurando un quiebre en el primer juego y manteniendo la ventaja en adelante. Un segundo quiebre en el quinto juego fue suficiente para que finalmente cerrara el partido 1-6, 7-6(3), 6-2.

Medvedev buscará su séptimo título de Masters 1000 y el último que falta en pista dura. No será fácil contra Carlos Alcaraz, el campeón defensor, que ingresa a la final con confianza después de derrotar a Jannik Sinner en las semifinales.

Hasta ahora, el registro en enfrentamientos directos es de 3-2 a favor del jugador español, incluida su victoria en la final de Indian Wells del año pasado.

