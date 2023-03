“Hidrolara dice que ellos ya no pueden hacer nada”: Vecinos en el centro de Barquisimeto colapsan con el mal olor de las cloacas

En la carrera 17 con calles 34 y 35, al centro de Barquisimeto, las cloacas se encuentran colapsadas, los habitantes se quejan porque ya tienen más de 6 años viviendo con agua en las calles que desbordan mal olor.

El equipo de Noticias Barquisimeto se traslado hasta el lugar para conocer la opinión de los afectados, y saber que medidas se han tomado en estos años para mejorar la situación.

“Tenemos esta problemática desde hace 6 años, soy de la comunidad San Juan, he ido muchas veces a Hidrolara, pero el problema sigue. La ultima vez que vinieron, hace un mes, cavaron para saber que está sucediendo, se dieron cuenta de que no hay tuberías, no explicaron la razón”. menciona Jesús Crespo

En una de sus visitas a la compañía le dijeron al señor Crespo que el proyecto se lo habían asignado a una empresa, quienes dicen que “no tienen el material para arreglarlo”. A su vez “Hidrolara dice que ellos ya no pueden hacer nada, que quien debe encargarse ahora es una empresa que contrataron”

Yeri Ure agrega que “¡Es hediondo!”, cuando lava el agua sale por las cloacas, y “cuando llueve hay que colocarle un tapón a los inodoros porque el agua se desborda”.

“Tenemos mucho tiempo con este problema” comenta Ilba Mora, quien por su propia cuenta tuvo que mandar a arreglar las tuberías de su casa, porque se le inundaba. “Esperando por el gobierno no se hace nada” expresó.

La comunidad del sector San Juan hace un llamado a los autoridades para que se tome en serio este problema, resaltando que han pasado mucho tiempo esperando por la empresa que se le encargo tomar las medidas correspondiente.

Paula Edith Gil / NB