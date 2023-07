Desde la avenida Vargas con carrera 19, durante una mañana lluviosa del día jueves 27 de julio, el equipo de prensa de Noticias Barquisimeto conformado por Daniel Oviedo e Iván Anzola, se trasladó para recolectar información en vivo en el canal Somos Televisión por los protagonistas de la calle, entre ellos: motorizados y conductores e incluso caminantes; Observando la realidad que se vive en el día a día en la ciudad barquisimetana.

No hay seguridad que ponga la autoridad, hay caos y no se vio a algún policía que haga respetar la constitución en el orden vial en la Avenida Vargas con carera 19. Velocidad, motos en sentido contrario, carros que no respetan el área peatonal, motorizados con dos o tres personas metiéndose entre dos autobuses, en fin; a pesar que irrespetan las leyes, no se visualizó al menos un uniformado haciendo su trabajo en dicha dirección.

”Hay que tener más cuidado y control, que tomen cartas en el asunto. Algunos, porque no todos somos iguales, tenemos que tener conciencia, los motorizados se tiran al canal de nosotros, es decir por donde pasamos y es allí, donde se producen los accidentes’’. Detalló Wilfredo Garrido

”Tenemos miedo de estar hasta en las aceras” Aseguran transeúntes de la Avenida Vargas

Mientras que un motorizado expresó lo siguiente ”Cada día que salimos a la calle, lo hacemos con el riesgo de tener un accidente, el uso constante del «tragarse la luz» también lo hacen los conductores de carros. Para atravesar las calles hemos tenido accidente uno va relajado, pero a veces los autos se atraviesan y ocurre el percance’’.

‘’A los carros no les interesa darnos, porque a ellos no les pasa nada, sin embargo; nosotros sufrimos. A veces incumplimos las leyes, pero antes de eso, nos paramos en un semáforo y corremos el riesgo de que nos puedan robar la herramienta de trabajo porque hay muchos robos a diario’’. Expresó el conductor de las dos ruedas en la Avenida Vargas con carrera 19

‘’La línea de nosotros, nos asigna el servicio de prestar apoyo de ambulancia y nos exigen tener dos cascos para que la persona que nos contacte, también esté protegida, es trabajar de forma consciente’’. Finalizó

Al momento que estaba transmitiendo en vivo por el programa Noticias Barquisimeto, una camioneta blanca junto a un motorizado se pararon en el rayado peatonal. Pedro Albahaca que es una persona con dificultad visual de la Fundación Mendoza, informó que para ellos; es más complicado pasar las avenidas o calles, debido a que nadie los respeta.

‘’Sufrimos mucho por la falta de arreglos de la calle, hay gente que nos ayuda a cruzarlas, hay voluntariados, pero también personas que no manejan bien e irrespetan las leyes, por el cual creemos que estamos en la raya peatonal y de pronto los carros o autobuses, se montan en la misma y no nos dejan transitar’’. Aseveró el ciudadano que iba caminando

‘’Algunas veces también tenemos miedo de estar en las aceras, no contamos con escaleras o rampas que ayuden. Las personas que tenemos dificultad motora no contamos con la ayuda necesaria e incluso hay dificultad para ingresar a los autobuses’’. Recalcó el entrevistado

En épocas de vacaciones, no se ven estudiantes en la calle y por la lluvia, no se observó gran cantidad de personas transitando la avenida principal de Barquisimeto, no obstante; se corroboró la situación de los motorizados y transportistas, que se tragan la luz a toda hora.

Sobre los accidentes

‘’Es de acuerdo a cada chofer, que esté pendiente en su camino y en la vía, cada quién sabe quiénes son los motorizados’’ comentó el conductor Vladimir Herrera

‘’Las busetas duran de tres a quince minutos en las paradas, hay que esperarse porque hay varios carros por delante’’. Dijo el colector Gabriel Rojas

Carrera 19 con Avenida Vargas

En la carrera 19, lugar donde el equipo de prensa se trasladó, se conoció que la parada la eliminaron, porque se hacía un caos en la Avenida Vargas y la corrieron dos cuadras, para no ocasionar congestión. De igual modo, se confirmó el caos que vive la capital musical de Venezuela

Mientras se realizaba el pase en vivo, un carro dio la vuelta en ‘’U’’ en plena esquina frente a un reconocido centro comercial de la ciudad crepuscular, algo que no está permitido y un motorizado pasó tragándose la luz por la carrera 18.

Los motorizados también deben tener precaución por el agua en la vía, por los botes que se generan. En las cámaras quedó registrado el colapso de aguas negras y el momento en el cual un motorizado pasó entre dos autobuses, y si el autobús blanco hubiese acelerado, ocurre otro accidente más en Barquisimeto. El conductor de las dos ruedas pasó junto a una acompañante.

Redacción: Edwin Hevia