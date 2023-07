Tekashi 6ix9ine y Yailin no podrán cantar en Premios Juventud

Tekashi 6ix9ine y Yailin fueron notificados este jueves que no podrán asistir a los Premios Juventud por parte de la cadena Univisión y es que no solo se consideran una amenaza para el público y demás artistas invitados, sino también han recibido códigos de ex integrantes de bandas boricua donde presuntamente alegan la deslealtad del rapero que en su colaboración con la policía tras la posesión de armas y trafico de droga.