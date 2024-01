Tekashi 6ix9ine detenido en República Dominicana por agredir a la mamá de Yailin “la más viral”

En rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, nuevamente se encuentra en el ojo de los medios de comunicación, tras conocerse que fue detenido en República Dominicana por presuntamente agredir físicamente a la mamá de su expareja sentimental, Yailin “la más viral”.

Según el locutor dominicano Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, se dio a conocer la tarde del 17 de enero que Tekashi se presentó ante la Fiscalía de Santo Domingo, en la Unidad de Violencia de Género, por una querella que presentó Wanda Díaz, madre de Yailin, por agresión física.

“Hay una querella que le colocó la madre de Yailin cuando ella estaba en Miami. La señora Wanda fue a la Procuraduría General de la República y le colocó una querella en donde ella alega que Tekashi la golpeaba, entonces ahora toca que inicien las investigaciones de que la justicia determine qué sucederá con este caso”, dijo Alofoke.

Seguidamente, la mamá de Yailin “la más viral”, se comunicó con Alofoke y reveló la manera en la que el rapero Tekashi la agredió al momento en que ella (Wanda Díaz) sólo defendía a su hija.

“Una vez ellos estaban discutiendo, él me empujó porque me metí porque golpeó a mi hija y me tiró en el piso, los de seguridad no hicieron nada (…) Yo le dije que no golpeara a mi hija y él siguió, yo me metí y me dio durísimo también a mí”, dijo la mamá de la cantante dominicana.

Abogado de Tekashi

Tras conocerse la noticia de la detención de Tekashi 6ix9ine, el abogado del rapero estadounidense, que ya ha cumplido condena anteriormente, aseguró a medios locales que el locutor Alofoke le pagó una suma de dinero a la abuela de Cattleya para que denunciara al estadounidense por agresión física.

“Ella vino (Wanda Díaz) y puso una querella en contra de Daniel Hernández, cosa que es inexistente e incoherente, pero la justicia determinará”, dijo Waldo Paulino, abogado de Tekashi.

Con información de: VN