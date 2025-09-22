Team Béisbol Venezuela femenino arrancó contundente en el Panamericano

El torneo, donde Venezuela ganó sus primeros dos juegos se juega en La Guaira y otorga un cupo al Mundial.

El Team Beisbol Venezuela inició el pasado fin de semana su camino hacia el Mundial de beisbol femenino, que se celebrará el año próximo en Estados Unidos.

Siendo anfitrionas de Cuba, Argentina, México y Nicaragua en el Panamericano de Beisbol femenino que desde el sábado se está llevando a cabo en La Guaira, las criollas no vacilaron en propinar sendos nocauts a Cuba (por pizarra de 11-0) y Argentina el domingo, dominando el score 17-0.

Ante las antillanas, Abril Amaro lanzó ruta completa de cinco entradas en las que apenas permitió dos hits, cuatro boletos y recetó cinco ponches. Venezuela se apoyó en la ofensiva de Kimberly Caicedo que se fue de 3-1 con cuatro empujadas.

El domingo frente a las Gauchas, Venezuela destacó con Marlyn Yendez, yéndose de 1-1 con anotada y tres traídas al plato, mientras que Gabriela García ligó de 4-2 con dos producidas y dos anotadas.

Con estos resultados, las dirigidas por Cindy Anzola dominan la tabla con récord de 2-0, mientras que las aztecas les mantiene el ritmo también con dos victorias en igual cantidad de encuentros.

Venezuela se medirá este lunes ante Nicaragua (0-1) y cerrarán la primera fase el martes ante México. Las semifinales se jugarán el viernes 26 de septiembre, mientras que los partidos por las medallas de oro y bronce serán el sábado 27.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder