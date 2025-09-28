Team Béisbol 5 Venezuela se lleva la de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil

Este sábado 27 de septiembre el Team Beisbol Venezuela de Beisbol5 Juvenil tuvo su juego por la medalla de Bronce del II Campeonato Mundial Juvenil. El encuentro fue contra México y se impusieron en dos sets: 5-2 y 3-2.

Los venezolanos tuvieron una destacada actuación en ambos sets. Ricardo Salazar fue el más valioso de los dos: primero con 6 turnos, 3 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas; y posteriormente 5 turnos, 3 hits, una impulsada y una anotada.

Los dirigidos por Niowaldo Zorrilla y el delegado, Ángel Delgado, demostraron ser una selección que lo da todo por dejar el nombre de su país en alto. En la Ronda Regular vencieron a Fiji, Japón y Turquía en dos sets, y posteriormente se impusieron en Cuartos de Final a Turquía con dos sets ganados.

En las Semifinales cayeron ante China Taipei, por lo que pasaron automáticamente al juego por la Medalla de Bronce contra México. En este juego se impusieron ante los mexicanos y se quedaron con la medalla.

