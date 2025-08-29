Tarek William Saab «La práctica de moto piruetas en vías públicas, se tiene que acabar»

Tarek William Saab, fiscal general, sostuvo que las personas que ejecutan maniobras vehiculares con acompañantes, particularmente menores de edad, «padecen un trastorno». Aunque calificó las cifras del Ministerio de Salud sobre los accidentes relacionados con esta práctica como «terribles», no proporcionó detalles específicos al respecto.

Leer también: Fiscal General Tarek William Saab informó: MP inicia investigación contra sujetos por hurto en local comercial de la tiktoker Coly Wu

El fiscal ha declarado una lucha frontal contra las motopiruetas en las calles. En una reciente presentación, Saab calificó esta peligrosa práctica como una «moda» que debe detenerse de inmediato, insistiendo en que está prohibida y que ha dado instrucciones para que quienes la realicen sean detenidos. Su objetivo es claro: salvaguardar la vida de todos en las vías.

En sus declaraciones, Saab fue enfático al afirmar que quienes ponen en riesgo a otras personas, y en particular a niños, en estas acrobacias «deben tener un trastorno». Se refirió a cifras «terribles» de accidentes proporcionadas por el Ministerio de Salud, aunque no las detalló. El fiscal destacó las graves secuelas de estos siniestros, como la pérdida de extremidades, para quienes sobreviven.

Las motopiruetas no solo son una amenaza para la seguridad, sino que también son ilegales. La Ley de Transporte Terrestre prohíbe esta actividad, y otras regulaciones estipulan sanciones severas.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB