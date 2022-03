¡Talento Margariteño! Bravos de Margarita firma al joven campocorto Juan Hernández

La organización de los Bravos de Margarita, hicieron oficial la firma del joven campocorto Juan Hernández y se convierte en otra de las promesas del equipo insular para el futuro en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

El joven margariteño Juan Hernández, es la nueva firma del conjunto insular, el nativo de El Valle se une a su hermano, el también infielder Maikol Hernández, como parte del talento que fortalecerá el futuro del equipo.

El gerente del conjunto de los Bravos, José Manuel Fernández lo describió como un jugador muy atlético, con estatura y agilidad. Asegurando que formará parte del infield del equipo margariteño en un futuro.

Hernández, indicó que llegar a los Bravos de Margarita es un honor y un paso que lo llena de mucho orgullo el haber firmado con la organización, expresando su felicidad tras recibir la oportunidad y agradeciéndole a toda la gerencia del equipo por confiar en su talento.

El nuevo jugador insular se considera un parador en corto con buenas herramientas y alcance, dentro de sus referentes confesó que es fanático del dominicano Fernando Tatis Jr, debido a que es un jugador que juega duro desde el primer episodio, este ganando o perdiendo su equipo.

Hermanos en el mismo equipo

En Bravos, Juan Hernández se une a su hermano Maikol, que forma parte también del talento del equipo.

Tengo un gran ejemplo en casa, me ayuda, me apoya y aconseja. Siempre me dice que trabaje fuerte, que no importa si voy perdiendo o ganando, de lo mejor de mí en el terreno, que no me salga de enfoque, eso lo aprendí desde que me dijo: sin enfoque no hay nada bueno”. Indicó Hernández sobre los consejo de su hermano.

Inicios en el béisbol

De su inicio en este deporte, mencionó que su papá jugaba a la pelota y que se los inculcó a el y a su hermano, siempre teniendo un gusto preferencial por el béisbol mismo que empezó a practicar a los cuatro años de edad, en la escuela de béisbol de La Asunción y luego continuar su formación en la Academia MB 13.

🥳⚾🎉 JUVENTUD MARGARITEÑA SIGUE FORTALECIENDO EL FUTURO BRAVO



