Tachirenses celebraron los 422 años de la Virgen de la Consolación

Un centenar de peregrinos recorrieron la ruta de San Cristóbal-Táriba (municipio Cárdenas) en conmemoración de los 422 años de veneración a la Virgen de la Consolación, patrona del estado Táchira

Desde las cinco de la mañana se inició el recorrido de la imagen de la virgen que partió desde la catedral de San Cristóbal y recorrió la avenida Francisco García de Hevia (5ta. Avenida) hasta empalmar con la avenida Libertador que conecta a los dos municipios (San Cristóbal-Cárdenas).

Un centenar de fieles emprendió el camino como muestra de fe y compromiso con la patrona durante todo el día, se dirigían hasta la basílica de Táriba donde reposa la imagen, para ello, utilizaron otras vías: avenida Antonio José de Sucre y la trocha que comunica a Táriba con los sectores de Barrancas y Brisas del Torbes.

Durante el recorrido se desplegaron los cuerpos de seguridad y prevención del estado a lo largo del trayecto, con el propósito de atender cualquier anomalía que pudieran presentar los peregrinos propios y foráneos quienes, en el marco de la devoción mariana, que impera en el estado, cumplían sus promesas caminando los 8 kilómetros aproximadamente del trayecto, sin zapatos.

Yesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira informó que un total de 200 funcionarios se desplegaron en los 19 puntos de asistencia pre hospitalaria, 8 de ellos en la ruta principal (avenida Antonio José Sucre y Puente Libertador).

“Nos mantendremos desplegados hasta las posteriores 24 horas con un dispositivo amplio de manera mancomunada con Protección Civil Nacional, Protección Civil Táchira, protecciones civiles municipales, agrupaciones voluntarias (Frente Preventivo) además de los organismos de seguridad, para establecer el acompañamiento y asistencia a todos los feligreses”, aclaró.

Canal destacó que en esta oportunidad estuvo operativo el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) el cual presenta comunicaciones durante el operativo en tiempo real la cual está auspiciada por el apoyo de empresas privadas.

“Nosotros hacemos un despliegue a través del drom con streaming para poder tener el monitoreo de las principales rutas que se establecieron en la llamada ruta del peregrino”, aseveró.

Dos años sin peregrinar con la Virgen de la Consolación

Luego de dos años, debido a la pandemia del covid-19 nuevamente los fieles salen a peregrinar junto a la virgen y bajo la custodia de la Cofradía de la Basílica de Táriba, quienes acompañaron a la patrona durante todo el recorrido que se caracterizó por los cánticos y los rezos para venerarla.

Cristina Rojas tiene 58 años de edad, es una de las fieles que esperó durante dos años retomar la caminata desde su casa, en el sector 23 de enero en la parroquia La Concordia del municipio San Cristóbal, ello como parte de una promesa que hizo a la Virgen de la Consolación hace doce años cuando fue diagnosticada con cáncer de mama.

Rojas quien evitó ser fotografiada “porque no se trata de hacer de la fe una feria” camina sin zapatos y durante el recorrido reza la cantidad de rosarios que sean necesarios en compañía de gran parte de su familia.

“Hace cuatro años veníamos además de la familia muchos más vecinos (…) la Virgen de la Consolación les ha cumplido su petición, pero por la edad ya no pueden caminar tanto y nos esperan en la basílica para entrar arrodillados hasta donde está la madre de Dios”, aclaró.

María Cruces tiene 30 años y es devota desde niña y no fue hasta la llegada del covid-19 que pidió a la virgen por la salud de sus padres. “Nosotros nos vimos muy comprometidos con el virus, pero mi mamá y mi papá fueron los más perjudicados (…) estuvieron aislados en el Hospital Central de San Cristóbal durante un mes y fue allí que yo le pedí a mi virgencita que si los sacaba de esta enfermedad yo la visitaría no solo en su día sino las veces del año que pudiera (…) y aquí estoy cumpliendo”.

Roger Maldonado tiene una discapacidad para mover su brazo izquierdo desde hace 17 años, cuando en la celebración de su cumpleaños número 20 sufrió un accidente en el que murió su hermano y casi pierde la vida.

“Desde siempre cumplo con la virgen (…) me dio una segunda oportunidad y sé que mi hermano está con ella, en el cielo cuidándome (…) caminar desde mi casa en el sector Puente real (parroquia San Juan Bautista del municipio San Cristóbal) hasta la basílica no me agota me llena de energía y me hace feliz”, aseveró.

Para el Obispo de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta indica que María de la Consolación es en el Táchira “el modelo que nosotros tenemos para poder ser discípulos decididos de Jesucristo, el Señor, testigos convincentes y valientes de su evangelio”.

Con información de: UN